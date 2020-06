OM, Maxime Lopez : "Une prolongation ? Je n'ai aucun signe de la direction"

Le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a confié vouloir rester dans son club formateur, mais n'est pas maître de son destin.

Maxime Lopez ne fait pas partie des plans d'André Villas-Boas. Avec l'arrivée de Valentin Rongier l'été dernier, le joueur formé à l'OM a vu son temps de jeu être considérablement réduit cette saison, l'entraîneur portugais ne le considérant pas comme un titulaire en puissance. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec l' , Maxime Lopez a toujours confessé son attachement à son club formateur mais pourrait faire les frais de la sitauation financière compliquée du club phocéen et être prié de plier bagage dès cet été, ou l'été suivant.

Lors d’un échange tenu sur la plateforme Twitch avec le steamer Warkik, Maxime Lopez a parlé de son futur, des propos relayés par RMC. Le produit de la formation phocéenne veut poursuivre sa carrière dans son club de coeur mais attend toujours des nouvelles de sa direction : "Il me reste un an de contrat. Pour l'instant, je n'ai aucun signe de la direction. Je n'ai rien de plus à dire. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. J'aimerais bien prolonger c'est sûr mais la balle n'est pas dans mon camp. Je suis bien à Marseille, je suis né ici, je vis ici. J'ai tout ici".

"Robert Fernandez était vraiment en contact avec mon agent"

Malgré son statut de remplaçant cette saison et le manque de volonté de l'OM de le prolonger, Maxime Lopez se projette sur la saison prochaine. Le milieu de terrain français va enfin découvrir la avec son club formateur et a hâte de vivre cette expérience avec Marseille : "Ça va nous mettre des frissons à tous, ça va faire bizarre pour tout le monde. J'espère qu'on ne prendra pas un groupe de fou".

Considéré comme un phénomène depuis ses jeunes années, Maxime Lopez a évoqué la possibilité qu'il a eu de rejoindre a l'âge de 16 ans, indiquant que le club anglais "a tout fait pour que je signe". "J'ai beaucoup hésité mais aujourd'hui, je ne regrette plus, j'ai fait le bon choix", a ajouté le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Maxime Lopez est également revenu sur l'épisode faisant état de l'intérêt du après sa belle saison à l'OM.

"Les gens se moquent de moi par rapport à ça mais ça a vraiment été le cas. Ils ont beau dire ce qu'ils veulent mais le recruteur général du Barça, Robert Fernandez, qui a recruté Ousmane Dembélé, était vraiment en contact avec mon agent. Il lui avait dit: 'on va attendre un an et s'il est encore performant, il viendra chez nous.' Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et ont le droit de rigoler mais c'est la vérité", a conclu Maxime Lopez.