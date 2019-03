OM, Mario Balotelli : "Un problème avec Patrick Vieira à Nice"

L'attaquant de l'OM n'avait pas une bonne relation avec son entraîneur à Nice et l'a fait savoir. Il a expliqué sa célébration contre l'ASSE.

Mario Balotelli en Ligue 1 cette saison, c'est Docteur Jekyll et Mr Hyde. L'Italien a montré deux facettes totalement différentes de sa personne. Avec Nice, Mario Balotelli n'a marqué aucun but, manquant de confiance et de réussite, refusant de s'impliquer totalement, souvent agacé. Avec Marseille, l'Italien empile les buts, est souriant, et fait même les efforts défensifs. Dans une interview accordée à La Provence, Mario Balotelli n'a pas été tendre envers son ancien entraîneur et coéquipier, Patrick Vieira, responsable selon lui de ses maux à Nice.

"Je voulais partir, mais il y a eu des problèmes entre les deux clubs (Nice et l'OM). J’ai dit au président et au coach que je voulais partir. Le coach a causé quelques problèmes, il a dit que ce n’était pas bien pour moi de rester avec l’équipe parce que je n’avais plus la tête à Nice et que je voulais partir. Il estimait que ce n’était pas bien pour le groupe. Le problème à Nice, c’était donc mon envie de partir. Et le coach", a avoué l'ancien attaquant de Nice.

"C'est important que le coach me veuille"

L'article continue ci-dessous

"C’était dur de m’entraîner tout seul, le coach ne m’a pas laissé m’entraîner avec le reste de l’équipe. Quand tu t’entraînes avec l’équipe et que tu joues avec elle, c’est différent. Quand tu es seul, ce n’est pas la même chose, tu n’es pas prêt à jouer. Le problème se situait là. Après, l’ambiance avec mes partenaires était bonne, je parle toujours avec eux, on a gardé de bonnes relations. Je n’ai pas eu ce genre de problème. C’était plus un problème avec Vieira. Je le connais comme personne depuis longtemps, on a joué ensemble. Et je l’aime bien comme personne. Mais notre relation joueur-entraîneur n’était pas très bonne...", a ajouté Super Mario.

L'attaquant de l'OM a évoqué son adaptation très rapide : "J’ai un caractère particulier, je m’amuse beaucoup avec mes coéquipiers, avec tout. Quand je suis arrivé, j’ai vu que tout le monde était un peu triste ; maintenant c’est différent. J’ai un peu changé ça. Je ne dis pas qu’on est content désormais, mais tout le monde joue dans le vestiaire aujourd’hui. Je suis venu ici car mon caractère est ainsi fait. La relation avec Rudi Garcia est bonne. On a beaucoup parlé dès l’été dernier, mais aussi tout au long de la saison. Il m’a toujours dit qu’il voulait que je vienne ici, qu’il avait besoin que je vienne avec la bonne mentalité. Il m’a fait confiance, je lui fais confiance. On est bien ensemble. Des joueurs rejoignent des équipes seulement parce que le club les veut ; pour moi, c’est important que ce soit le coach qui me veuille".

Mario Balotelli est revenu sur sa célébration selfie face à l'ASSE qui pourrait être dans le prochain FIFA : "Je ne sais pas si c’est interdit. Ce n’est pas mon problème. Avant le match, j’ai donné mon téléphone à un cameraman de l’OM sans lui dire ce que j’allais faire. Je lui ai dit : "Si je marque, tu me donnes le téléphone, c’est tout". Je fais des choses pour m’amuser, ce n’est pas important pour moi si ça fait le tour du monde. Ça (ndlr concernant sa demande à EA Sports d’intégrer sa célébration dans la prochaine édition du jeu vidéo FIFA), c’est mon frère, il joue à FIFA donc il m’a dit : "Demande à ce qu’ils ajoutent cette célébration". Moi je n’y joue pas".