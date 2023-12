OM, Marcelino revient sur son passage éphémère dans la cité phocéenne

Entraineur de l’OM pendant seulement quelques semaines, Marcelino est revenu sur son passage à Marseille, vendredi.

Quelques semaines seulement après son arrivée, Marcelino a claqué les portes de l’OM pour des « raisons extra-sportives ». Remplacé depuis par Gennaro Gattuso, l’entraineur espagnol n’a pas tardé non plus à se trouver un nouveau challenge. Marcelino a succédé à José Rojo Pacheta sur le banc de Villarreal début novembre et redresse progressivement le Sous-Marin jaune, mal en point à son arrivée.

Marcelino explique son retour au premier plan

Habitué à essuyer les critiques de la presse, Marcelino est salué cette fois-ci pour son travail à Villarreal. Ce retour de l’Asturien n’a rien d’anodin et il a tenu à l’expliquer dans un entretien accordé à Relevo. Cela, avec un clin d’œil à l’Olympique de Marseille. Selon Marcelino, la réussite d’un entraineur dépend du contexte dans lequel il travaille. « La réussite d’un entraîneur ? Je pense que cela dépend de nombreuses de circonstances comme la chance ou le timing », lance l’ancien entraineur de Valence au micro du média espagnol.

Le tacle déguisé de Marcelino à l’OM

Marcelino n’a dirigé que 7 matchs sur le banc de l’OM pour un bilan de 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Cependant, le technicien espagnol n’a pas pu supporter l’ambiance négative autour du club notamment avec la guéguerre entre les dirigeants et les supporters. Des évènements qui justifient le passage raté de Marcelino dans la cité phocéenne. « J’ai dû vivre avec des propriétaires difficiles ou des situations très compliquées, comme celle de Marseille, ce qui n’est pas courant. Parfois, cela s’explique par le choix du club où l’on veut aller, et dans le monde du football, il y a des situations qui ne sont pas analysées sur ce que vous avez fait de bien ou de mal dans votre travail… En tant qu’entraîneurs, nous devons accepter cela. Et je le répète, je ne m’inquiète pas. Quand j’ai quitté Bilbao, j’ai reconnu que j’avais une part de responsabilité, ç'a été oublié et nous voilà désormais de retour », a-t-il confié.