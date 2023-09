OM : Marcelino met le feu au Vélodrome

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino a répondu en toute franchise aux critiques des supporters ce vendredi.

Intronisé cet été entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino s'est prêté au traditionnel exercice de la conférence de presse ce vendredi à 48 heures de la réception de Toulouse comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Le technicien espagnol en a profité pour adresser un message aux supporters du club Phocéen.

Marcelino encense les supporters

Après le départ d'Igor Tudor à la fin de la saison dernière, Pablo Longoria a mis la main sur Marcelino. Le président de l'OM est convaincu que le technicien espagnol est le meilleur choix possible pour son club qui aspire retrouver son lustre d'antan. Mais alors que Marseille est 3e au classement après 4 journées derrière l'AS Monaco et le PSG, les critiques acerbes ne cessent de pleuvoir sur le tacticien ibérique. La presse et les supporters critiquent notamment ses choix et ses idées de jeu, jugé trop brouillonne.

Alors qu'il s'est présenté devant la presse ce vendredi à 2 jours de la réception de Toulouse, Marcelino a tenu à envoyer un message fort aux fans. « Nous avons un stade unique avec un public qui est toujours derrière son équipe. Moi aussi parfois, je m'ennuie un peu. On ne veut pas répéter les prestations comme face au FC Nantes », a-t-il prévenu avant le match de ce dimanche. Un message qui traduit le respect que Marcelino doit aux supporters marseillais malgré la tension qui existe au sein du club.

L'article continue ci-dessous

L’entraîneur Phocéen est également revenu sur l’état de forme de son groupe avant le challenge contre le club de la Garonne. Il souligne par ailleurs, que ce match est plus important que celui de la semaine prochaine contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa.

Le plus important c’est le match contre Toulouse

« Il y a eu la blessure de Sarr. Renan Lodi devrait s'entraîner aujourd'hui. Je suis très fier de ce qui a été fait ici pendant cette trêve. Il y a beaucoup d'exigences au mois d'août, notamment avec les transferts mais on a très bien travaillé.Le plus important c'est le match contre Toulouse. C'est toujours très beau de disputer une compétition européenne mais on va d'abord penser au TFC. Après on verra ce qu'il va se passer contre l'Ajax », a confié le technicien espagnol.