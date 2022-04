OM : Mandanda enchaînera-t-il jusqu’au Clasico ?

Jorge Sampaoli a surpris. Encore une fois. Pas de défenseur central en arrière droit, ni de milieu relayeur évoluant sur un côté, mais un choix fort dans la cage face à Montpellier (2-0) dimanche avec la titularisation de Steve Mandanda, qui a enchaîné après le match de Ligue Europa Conférence remporté contre le PAOK Salonique (2-1) la semaine passée.

Sampaoli voulait lui donner du temps de jeu avant jeudi

Et, contrairement à Pau Lopez lors des neuf derniers matchs, le gardien tricolore a réalisé un clean sheet face aux Héraultais. Il a assuré, et aussi rassuré une défense qui en avait besoin. Reste à savoir si le N°2 a effectivement des chances de redevenir N°1 en cette fin de saison. Interrogé sur son choix, Jorge Sampaoli s’est justifié de manière on ne peut plus claire.

«Pau n'est pas blessé, c'est un choix de ma part de titulariser Steve, c'était important pour moi qu'il ait du temps de jeu et le plus de minutes possibles avant le déplacement en Grèce jeudi, un match qu'il disputera. Je veille à la répartition des minutes entre Pau et Steve», a confié Sampaoli, qui a donc bel et bien «choisi» Mandanda pour ce match.

Lopez, l’habituel titulaire lors des chocs

Et pour celui de jeudi, donc. Quid de celui de dimanche ? Si Lopez reste effectivement sur des sorties mitigées, à l’image de son énorme bourde contre Saint-Etienne (4-2), il demeure malgré tout le gardien titulaire lors des chocs. Encore récemment, face à Nice (2-1), il a permis aux siens de l’emporter en gagnant son duel face à Andy Delort. Le choix de Sampaoli sera donc observé avec grande attention…