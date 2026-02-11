OM : Malgré son limogeage, De Zerbi reste le GOAT

L'Italien quitte la cité phocéenne avec le titre honorifique de meilleur entraîneur de l'OM au XXIe siècle en termes de ratio de victoires.

Avec un pourcentage de 56,5 % de succès toutes compétitions confondues, il devance d'un cheveu Igor Tudor (56,3 %) et Jorge Sampaoli (55,2 %). Son bilan comptable global reste impressionnant avec 39 victoires en 69 matchs et une moyenne de 1,81 point par rencontre en Ligue 1. À titre de comparaison, Didier Deschamps, dernier entraîneur titré champion de France avec l'OM en 2010, affiche un ratio de 50,9 %, tandis que Marcelo Bielsa se situe à 51,2 %.

Ce départ est d'autant plus atypique que l'OM occupe actuellement la 4e place de Ligue 1 avec 39 points, un classement qui garantit généralement le maintien d'un technicien. Cependant, l'élimination prématurée en Ligue des champions contre Bruges et l'incapacité de l'équipe à exister lors des grands rendez-vous cette saison ont pesé plus lourd que la réussite comptable brute. De Zerbi est ainsi devenu le premier entraîneur marseillais de l'ère moderne à être écarté tout en possédant un tel rendement statistique.

Le défi pour son successeur potentiel, Habib Beye, sera de maintenir cette efficacité tout en ramenant la sérénité dans un vestiaire marqué par les récents revers humiliants. La barre est placée haut sur le plan mathématique, même si la rupture avec la direction et les supporters semble aujourd'hui consommée sur le plan émotionnel.