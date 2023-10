OM : Longoria tient son nouveau directeur sportif

Pablo Longoria aurait trouvé son nouveau directeur sportif. C’est un ancien du club.

Après plusieurs jours de négociations, l'Olympique de Marseille semble sur le point de conclure un accord majeur. L'ancien international marocain Mehdi Benatia pourrait bientôt prendre les rênes du poste de directeur sportif du club phocéen. Cette nouvelle intervient peu de temps après le départ de Javier Ribalta, ouvrant ainsi la voie à une transition au sein de la direction sportive du club.

Le successeur de Ribalta est trouvé

L'intérêt pour Benatia est plus brûlant que jamais, avec Pablo Longoria, le président de l'OM, déterminé à faire de l'ancien défenseur marocain la nouvelle figure de proue du département sportif du club. L'objectif est clair, revitaliser l'équipe et la ramener au sommet du football français.

Selon les informations rapportées par La Marseillaise, les négociations entre les deux parties semblent se diriger vers une conclusion positive. Les derniers détails contractuels sont en train d'être finalisés, et une annonce officielle pourrait intervenir dans les prochains jours. Benatia, malgré quelques hésitations liées à ses obligations en tant qu'agent, semble enthousiaste à l'idée de rejoindre ce nouveau projet ambitieux.

Retour aux sources pour Benatia

Ce transfert vers l'OM serait un retour aux sources pour Benatia, qui a débuté sa carrière professionnelle dans le club marseillais. Le Marocain aurait hâte de retrouver son club formateur, 15 ans après son départ en 2008. Sa riche expérience en tant que joueur, notamment avec la Juventus Turin, pourrait s'avérer être un atout précieux pour l'OM, tant sur le plan sportif que sur le plan de la gestion.

Vers un départ de Friio ?

Cependant, l'arrivée de Benatia au poste de directeur sportif pourrait également entraîner le départ de David Friio, qui occupe actuellement ce poste au sein du club. Le remaniement de l'organigramme sportif de l'OM semble inévitable avec l'arrivée de Benatia, qui pourrait apporter un vent de fraîcheur et une nouvelle dynamique au club.

Les fans marseillais sont en attente d'une annonce officielle et espèrent que cette nouvelle direction sportive aidera l'OM à retrouver sa gloire passée et à rivaliser à nouveau au plus haut niveau du football français.