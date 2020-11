OM, Longoria évoque le mercato d’hiver

Pablo Longoria, le directeur sportif marseillais, a révélé les plans de son club pour le mercato d’hiver.

L’ réalise un début de saison cahin-caha, avec des prestations correctes en championnat, mais très décevantes en Ligue des Champions. Les limites de cette équipe sont apparues criantes et il semble évident que des renforts sont nécessaires pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs.

Mais est-ce que les responsables marseillais envisagent de faire des efforts dans ce domaine ? La question a été posée ce vendredi à Pablo Longoria, le directeur sportif du club. « Si on veut rentrer dans les individualités, si on peut s'améliorer, on le fera. Mais je ne veux pas renforcer avec un autre joueur pour faire dans la démagogie. S’il y a des opportunités pour améliorer l’effectif, on le fera », a indiqué le Head of Football du club dans une interview au Phocéen.

« S’il y a une opportunité, on en profitera »

«On a un effectif avec beaucoup de contrats. Il faut bien préparer tous les postes et améliorer tout le temps l’équipe. On analyse beaucoup l’équipe. Il y a une marge mais il faut être attentif. S’il y a une opportunité, on en profitera », a ajouté l’Espagnol, suggérant qu’il y a besoin de dégraisser avant d’aller chercher de nouveaux joueurs.

Marseille a aussi beaucoup recruté l’été dernier, mais ses transfuges n’ont pour l’instant pas donné satisfaction. Longoria appelle à se montrer patients avec ces nouveaux venus : « Il faut avoir de la patience avec Luis Henrique. Il vient du , il a 18 ans. On l'a bien dit tout de suite à son arrivée. Normalement, il faut six mois, le temps de l’adaptation. Tous les Sud-Américains ont besoin d’adaptation, surtout quand tu as 18 ans. »

