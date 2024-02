OM : Longoria enrage, Stéphane Guy tremble

L’OM a publié ce jeudi une note pour faire part de l’indignation de Pablo Longoria suite aux récents propos tenus par Stéphane Guy.

Longoria va porter plainte

48 heures plus tard, Longoria rétorque. Pris à parti violemment Stéphane Guy, Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille ont publié un communiqué fustigeant les dire du consultant et évoquant au passage une future plainte pour diffamation. Stéphane Guy avait émis une chronique au vitriol, mettant l'accent sur les nombreux transferts réalisés par l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club olympien, le dirigeant ibérique étant suspecté d'en profiter grâce à des arrangements avec certains agents. Des insinuations « calomnieuses et diffamantes », d'après l'intéressé.

« L’Olympique de Marseille et son Président Pablo Longoria ont pris connaissance avec stupeur des propos tenus par Stéphane Guy lors de l’émission « L’After Foot » sur RMC, du 12 février dernier. L’OM informe que, suite aux accusations calomnieuses et diffamantes portées contre lui, Pablo Longoria a immédiatement saisi son conseil pour déposer une plainte en diffamation », a ainsi fait savoir l'OM.

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable, avait pour sa part tancé l’ancien commentateur de Canal+. La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche avant qu’après ou est-ce que lui sera plus riche après qu’avant. Répondre à la question c’est savoir ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM. »