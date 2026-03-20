OM - Lille, mauvaise nouvelle pour les Dogues

Alors que tous les signaux laissaient planer un doute sur la tenue de cette affiche, le verdict est tombé à quelques heures d’un rendez-vous crucial. Entre contexte politique sensible et inquiétudes sécuritaires, le choc entre l’Olympique de Marseille et le LOSC a été au cœur de nombreuses discussions. Mais la décision finale risque bien de rebattre les cartes, notamment pour une formation déjà sous pression dans la course à l’Europe.

Lille privé de ses supporters contre l’OM

Malgré les démarches entreprises par Lille pour obtenir un report, les autorités ont tranché en faveur du maintien de la rencontre prévue ce dimanche à 17h15. Le contexte électoral, marqué par le second tour des municipales, avait pourtant suscité de fortes inquiétudes quant à la mobilisation des forces de l’ordre. Finalement, un dispositif exceptionnel a été validé, avec un déploiement massif incluant forces mobiles et unités de la mission Sentinelle, afin d’assurer une sécurité maximale autour du Vélodrome et dans toute la ville.

Dans ces conditions particulières, Lille devra composer sans un élément clé : le soutien de ses supporters. Selon Foot Mercato, les différentes décisions administratives, qu’elles soient préfectorales ou ministérielles, ont acté l’interdiction totale de déplacement des fans nordistes. Une mesure radicale qui prive les visiteurs d’un appui souvent déterminant dans ce type de confrontation à enjeu. Reste à voir si les Dogues pourront faire bonne figure sans leur public dans la ferveur du Vélodrome.