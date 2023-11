OM – Lille : Le choix inattendu de Gattuso en défense

L’OM accueille Lille ce samedi dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Et pour ce match, Gennaro Gattuso va opérer des choix forts.

Après les évènements malheureux le weekend dernier qui ont empêché son match face à l’OL d’avoir lieu, l’Olympique de Marseille va enfin se concentrer sur le terrain. L’OM reçoit le LOSC ce samedi au Vélodrome à l’occasion de la onzième journée de Ligue 1. L’entraîneur phocéen, Gennaro Gattuso aurait apporté des changements dans son onze.

Des changements en défense

Leonardo Balerdi va manquer le duel contre Lille en raison d’une suspension. Mais Gattuso peut compter sur le retour de Samuel Gigot en défense centrale. Ce dernier sera aligné aux côtés de Chancel Mbemba. Les arrières seront occupés par Jonathan Clauss et Renan Lodi. Dans l’entrejeu, Gattuso va reconduire le trio Veretout, Rongier et Kondogbia. En attaque, Aubameyang serait soutenu par Iliman Ndiaye et Amine Harit.

La compo attendue de l’OM

Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi – Veretout, Rongier, Kondogbia – Ndiaye, Aubameyang, Harit