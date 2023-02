OM : Les joueurs n'ont pas perdu leur motivation après le Classique, assure Tudor

Malgré la lourde défaite face au PSG (0-3) dimanche en championnat, Igor Tudor assure que les joueurs de l'OM n'ont pas perdu leur motivation.

L'Olympique de Marseille doit relever la tête. Dimanche, les Olympiens ont subi une lourde défaite à domicile face au Paris Saint-Germain (0-3) et ont sans doute dit adieu à leurs chances de titre en Ligue 1 en accusant 8 points de retard sur le club de la capitale. Mais si la première place du championnat semble hors de portée, le club azuréen peut encore espérer vivre une belle fin de saison en Ligue 1 mais également en Coupe de France. Qualifiés en quart de finale après avoir éliminé successivement le Stade Rennais et le PSG, les hommes d'Igor Tudor reçoivent Annecy, actuel 10è de Ligue 2, en quart de finale ce mercredi.

Les joueurs marseillais pas abattus

Présent en conférence de presse ce mardi, l'entraîneur croate a rassuré quant à l'état mental de ses joueurs après ce gros revers contre Paris. "Les joueurs sont toujours motivés, je n'ai jamais vu l'équipe hors du coup. C'est une grande motivation de pouvoir accéder aux demi-finales. C'est motivant de jouer pour un trophée", a-t-il expliqué. Comme à son habitude, le technicien n'a pas souhaité donner d'indice sur le onze qui débutera la rencontre mercredi.

Mbemba veut ramener un titre à Marseille

Absent face au PSG en raison d'une suspension, Chancel Mbemba s'est lui aussi présenté devant les médias et n'a pas caché son ambition de ramener un trophée à Marseille, mettant ainsi fin à 11 années de disette. "On joue à Marseille, on est obligés, on travaille chaque jour pour atteindre chaque jour notre objectif", a expliqué le défenseur international congolais.