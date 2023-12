OM : Les joueurs fatigués ? La réponse cash de Mbemba

Le défenseur de l’OM, Chancel Mbemba a donné son avis sur la question de la fatigue des joueurs, samedi.

L’Olympique de Marseille a vu sa série de quatre consécutives être stoppée par Brighton lors de la 6e journée de la Ligue Europa, jeudi dernier. Un coup d’arrêt justifié par la fatigue des joueurs avec l’enchainement des matchs à un rythme infernal. Mais ce n’est pas l’avis de Chancel Mbemba qui refuse de se cacher derrière l’excuse de la fatigue.

Chancel Mbemba n’est pas fatigué

La défaite contre Brighton oblige l’OM à passer par les 16es de finale avant d’accéder aux 8es de finale de la Ligue Europa. Pour une fois, une raison est trouvée pour justifier une contre-performance des Phocéens. Selon plusieurs acteurs dont Gattuso, les joueurs ne peuvent pas être toujours performants avec le rythme du calendrier. En conférence de presse samedi avant d’affronter Clermont dimanche, Chancel Mbemba a balayé d’un revers de main la thèse de la fatigue.

« Quand j'entends parler de fatigue, moi je joue tous les matchs, je prends les avions pour l'Afrique… Je parle sur le terrain. Le match perdu à Brighton fait mal, il fallait écrire notre histoire. Mais c'est la vie, Dieu l'a décidé comme ça. On est 6e, en gagnant des matchs ça va aller. Les supporters poussent, mais nous sommes les acteurs sur le terrain. Le mal, je ne le sens pas comme les supporters, parce que je suis sur le terrain. Ça fait mal, mais c'est la vie. On a beaucoup récupéré hier et on va préparer Clermont aujourd'hui », a déclaré l’ancien défenseur du FC Porto.

Le message de Mbemba à ses coéquipiers avant OM – Clermont

Après la déception de Brighton, l’OM doit retrouver ses esprits pour continuer sa remontée en Ligue 1. Dimanche, les Phocéens affrontent Clermont, lanterne rouge du championnat, pour essayer d’enchainer au moins sur la scène domestique. Et ce match, Chancel Mbemba ne le prend pas à la légère. « Demain contre Clermont ça va être très difficile, l'an dernier on a fait 0-0 contre eux. Chez nous, on a l'envie et les supporters poussent. On va continuer à travailler pour s'améliorer. À la maison, on n'encaisse pas beaucoup de buts. Mais il faut travailler pour s'améliorer à l'extérieur », a ajouté Mbemba.