OM, les ambitions de Murillo pour la fin de saison

Le défenseur de l’OM, Amir Murillo, a dévoilé mardi ses ambitions pour la fin de saison avec le club marseillais.

L’Olympique de Marseille affronte mercredi l’OGC Nice en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. En prélude à cette rencontre, Amir Murillo était en conférence de presse ce mardi à l’instar de Jean-Louis Gasset. L’international panaméen s’est livré sur les ambitions du club pour la fin de saison.

Amir Murillo et l’OM ne veulent négliger aucune compétition

9e de Ligue 1 avec 40 points, l’OM doit l’emporter demain face à Nice pour rester dans la course pour l’Europe. Dans le même temps, le club phocéen, qualifié en demi-finale de Ligue Europa, peut se focaliser sur la C3 pour retrouver une place en Ligue des Champions. Mais Marseille ne compte pas prioriser une compétition au détriment de l’autre selon Amir Murillo.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Non, on ne va laisser aucune compétition de côté. A l'OM, on doit essayer de tout gagner. On doit être compétitifs en championnat et en Coupe d'Europe. On récupère la plupart de nos blessés, donc on va pouvoir être compétitifs », lance le défenseur marseillais.

Murillo veut prendre des points contre Nice

Prochain adversaire de l’OM, l’OGC Nice est également un concurrent direct dans la course à l’Europe. Les Aiglons occupent le 5e rang de Ligue 1 et comptent 7 points d’avance sur le club phocéen. Un écart dont Amir Murillo, qui sait ce qu’il reste à faire pour l’OM, est conscient.

Getty

« Le match de demain contre Nice sera un derby, un match très compliqué contre un rival direct. Après, il y aura Lens, ce sera pareil. On doit essayer d'avoir un bon résultat contre Nice pour revenir au classement et après on verra où on se situe », ajoute le Panaméen.

Murillo voit l’OM remporter la C3

L’Olympique de Marseille défie en demi-finale de Ligue Europa, l’Atalanta Bergame, tombeur de Liverpool. Un adversaire coriace pour les Phocéens qui ont sorti le Benfica Lisbonne au tour précédent. Selon Murillo, l’OM est capable de rééditer l’exploit face aux Italiens voire même remporter la C3 cette saison.

Getty

« Oui, on peut aller au bout en Ligue Europa. On a les capacités pour le faire. L'Atalanta est une bonne équipe mais on doit se concentrer sur le match de Nice pour tenter de faire un bon résultat », confie-t-il avant de donner le ton pour le sprint final en Ligue 1. « On a un match face à un adversaire direct demain contre Nice, ce sera très important pour nous, pour essayer de finir le plus haut possible », fait savoir Murillo.