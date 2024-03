OM, le vestiaire sous le charme d'Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang est très apprécié par ses coéquipiers à l’OM.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le club phocéen vient d’enchainer cinq victoires de suite sous la houlette de l’entraineur français et s’est notamment relancé dans la course à l’Europe. Par ailleurs, l’OM doit ce regain de forme à un homme en particulier : Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais porte le club marseillais depuis quelques journées pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers.

Ulisses Garcia impressionné par Aubameyang

Auteur d’un doublé contre Nantes dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 (2-0), Pierre-Emerick Aubameyang a porté son nombre de buts à 23 toutes compétitions confondues. Le Gabonais est désormais à 11 buts et 7 passes décisives dans l’élite. En outre, Aubameyang a notamment marqué à chaque match depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset.

Mais en plus de son leadership sur le terrain, l’ancien attaquant du Barça prend également ses responsabilités à l’interne comme l’a révélé Ulisses Garcia. « Sa parole pèse énormément dans le vestiaire. Il a pris la parole à la mi-temps. On sait tous où il a joué. Son expérience est énorme. Il est très bien en ce moment », a confié le latéral gauche suisse.

Bamo Méïté adoube Aubameyang

Ulisses Garcia n’est pas le seul marseillais impressionné par Pierre-Emerick Aubameyang. Outre l’ancien défenseur des Young Boys de Berne, Bamo Méïté est également séduit par le Gabonais. Le polyvalent défenseur ivoirien est surtout content de voir l’ancien capitaine d’Arsenal à ce niveau, lui qui a connu des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille.

« On le voit tous les jours à l’entraînement. C’est très impressionnant. Il continue d’exceller. On le savait. On est content pour lui et on espère pour le groupe qu’il va continuer », a ajouté Bamo Méïté.