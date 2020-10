OM - Le (très) bel hommage de Villas-Boas à Sarr et Lopez

Bouna Sarr parti au Bayern Munich, Maxime Lopez à Sassuolo, leur désormais ex-entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, a tenu à leur rendre hommage.

Une page se tourne du côté de l’ . Avec deux départs symboliques : celui du futur capitaine, Bouna Sarr, vers le , et celui de l’enfant du club, Maxime Lopez, prêté avec option d’achat à .

Cuisance remplacé Lopez, quid de Maehle ?

Lopez sera remplacé par Michaël Cuisance, qui arrive justement en provenance du Bayern, tandis que l’OM cherche toujours un suppléant à Sarr. L’heureux élu pourrait s’appeler Joackim Maehle (Genk), mais "les négociations sont difficiles" selon La Provence.

En attendant la fin du jour le plus long, visiblement piloté par le directeur du football Pablo Longoria, l’entraîneur André Villas-Boas a tenu à rendre hommage aux partants. Et quel hommage !

"À Munich arrive une personne extraordinaire, en du talent pur"

"À Bouna Sarr et Maxime Lopez, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Vous allez nous manquer. Vous étiez toujours là pour moi et je vous souhaite bon courage et beaucoup de réussite dans vos nouveaux clubs. On regardera vos matchs, et on vibrera avec vos victoires", a d’abord écrit AVB sur Instagram, avant de passer aux dédicaces personnelles.

"À Munich arrive une personne extraordinaire. Une caractère fort et humain. L’âme de notre vestiaire. Un ami !", a ajouté AVB pour Sarr. "En Italie arrive du talent pur. Maître de technique. Maestro du jeu. Toujours souriant", a conclu le technicien portugais. Un (très) bel hommage !