OFFICIEL - L’OM réalise le très joli coup Michaël Cuisance

Michaël Cuisance à l’ , c’est (enfin) bouclé ! Le feuilleton a longtemps duré, a bien failli ne pas aller à son terme, mais a bel et bien pris fin ce lundi, dans la dernière ligne droite, avec l’officialisation du prêt par le .

D’après RMC Sport, les champions d’Europe en titre ont intégré une option d’achat de 10 millions d’euros au contrat.

Et c’est bien pour cette raison qu’il s’agit d’un très joli coup pour l’OM. Certes, le Bayern a sans aucun doute baissé l’addition pour faciliter le transfert de Bouna Sarr en , mais il convient de rappeler que Cuisance était proche de s’engager avec Leeds il y a encore quelques jours. Et pour 22 millions d’euros !

Il s’agit donc bien d’un (très) joli coup réalisé par Marseille avec un joueur ultra-prometteur. Arrivé à Marseille dimanche soir, Cuisance a passé sa visite médicale ce lundi, avec succès, avant de dire au revoir à ses désormais ex-coéquipiers sur les réseaux sociaux.

Thank you @fcbayern ! I learned a lot and met amazing teammates. It's a new chapter for me but I will never forget the good memories and support from the fans #MiaSanMia