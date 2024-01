OM : Le terrible aveu d’Azzedine Ounahi

Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi, a fait un aveu surprenant sur ses performances à l’OM.

Azzedine Ounahi ne jouera pas avec l’OM pendant au moins un mois. L’international marocain fait partie des joueurs marseillais convoqués en équipe nationale pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations (13 janvier – 11 février). Avant son départ, l’ancien milieu de terrain du SCO d’Angers s’est livré sur ses performances avec l’Olympique de Marseille au micro de RMC.

Le mea-culpa d’Azzedine Ounahi

Après une brillante Coupe du Monde avec le Maroc en 2022 (éliminé en demi-finale par la France, ndlr), Azzedine Ounahi a rejoint l’Olympique de Marseille en janvier 2023. L’international marocain devait alors continuer sur la lancée de ses performances avec les Lions de l’Atlas au Qatar.

Mais un an après, Azzedine Ounahi fait toujours preuve d’une irrégularité dans ses prestations sous le maillot phocéen. Et le Marocain en est conscient grâce en partie à son entraineur personnel. « Je suis quelqu’un de très dur avec moi-même. Quand je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. J’ai quelqu’un avec qui je travaille lors des avant-matchs et après-matchs. Dès qu’il voit que mes performances baissent un peu, il me parle direct », lance-t-il.

Ounahi veut retrouver son meilleur niveau avec l’OM

Azzedine Ounahi fait partie des joueurs avec le plus de temps de jeu à l’OM cette saison (17 matchs dont 13 titularisations, TCC). Malgré la confiance de son entraineur, Gennaro Gattuso, le Marocain ne répond pas toujours aux attentes. Conscient de cela, Azzedine Ounahi annonce qu’il travaille à retrouver la forme qui était sienne lors du Mondial 2022.

Getty

« Je le sens que je n’étais pas bien, que je n’étais pas le 'vrai Ounahi’. Je n’étais pas à 100%, je n’étais pas moi-même. Certes, il y avait des choses qui étaient très difficiles à encaisser. Mais c’est la vie. Parfois, il faut accepter et passer à autre chose, c’est ce que j’ai fait. Maintenant, je travaille, je suis plus concentré qu’avant, ce qui fait que je retrouve un peu le rythme et le Ounahi de la Coupe du monde », ajoute Ounahi.