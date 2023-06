OM : le remplaçant idéal de Tudor est en Ligue 1 !

Alors que l'avenir d'Igor Tudor à Marseille s'écrit en pointillés, le feuilleton autour de son potentiel successeur ne fait que commencer.

Selon les informations de RMC Sport, Igor Tudor pourrait quitter l'Olympique de Marseille après une saison seulement. Malgré un contrat expirant en 2024, le technicien croate serait déterminé à passer à autre chose, après une année marquée par une fin de saison délicate.

Qui pour succéder à Tudor ?





La situation d'Igor Tudor relance donc le feuilleton de l'entraîneur de l'OM, dans un timing similaire à celui du départ de Jorge Sampaoli il y a un an. Comme un air de déjà-vu... Si ce départ venait à se confirmer, Pablo Longoria devrait à nouveau se rabattre sur un technicien capable d'assumer la pression de l'environnement marseillais, tout en proposant une identité de jeu attrayante.





Daniel Riolo estime qu'un entraîneur en Ligue 1 correspond à ce portrait-robot. "Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM, a lâché Riolo sur RMC. Mais je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba", a conclu le journaliste.