OM, Luis Henrique met la pression au PSG

L’attaquant de l’OM, Luis Henrique, a envoyé, lundi, un message au PSG pour la lutte du titre.

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille écrasait Montpellier à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1 (0-5). Une victoire qui a permis au club phocéen (3e, 17 pts) de remonter sur le podium et de confirmer ses ambitions de titre cette saison. Depuis, joueurs et entraineur de l’OM envoient des messages provocateurs au Paris Saint-Germain à une semaine du Classique. Le dernier en date est celui de l’attaquant brésilien, Luis Henrique, ce lundi.

Après De Zerbi, Luis Henrique provoque le PSG

Les ambitions de l’OM cette saison sont très claires : le club joue le titre. Après une défaite face à Strasbourg (1-0) et un nul contre Angers (1-1), Marseille a rappelé dimanche qu’il faudra bien compter sur lui cette saison. Cette large victoire contre Montpellier intervient d’ailleurs au meilleur moment pour l’OM qui sera opposé à son grand rival et champion en titre, le PSG, dimanche prochain.

L'article continue ci-dessous

AFP

Le Paris Saint-Germain est justement l’équipe à battre cette saison pour espérer remporter le titre. Par ailleurs, la victoire dimanche a permis à Roberto De Zerbi de prendre confiance en vue du Classique. Après l’entraineur phocéen, c’est au tour de Luis Henrique de confirmer les intentions de l’OM de déloger Paris, cette saison. « Dans notre effectif, nous avons des joueurs qui sont jeunes et forts et à côté, nous avons des joueurs plus expérimentés capables de provoquer ce déséquilibre que le coach souhaite. Je pense que c’est possible de voir l’OM dans cette lutte pour atteindre le plus haut niveau possible », a confié l’ailier brésilien dans un entretien accordé au Dauphiné.