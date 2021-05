OM - Le message poignant de Florian Thauvin

Suspendu pour la prochaine journée, Florian Thauvin a disputé son dernier match sous les couleurs marseillais, dimanche soir, contre Angers (3-2).

Dimanche soir, l'Olympique de Marseille a eu chaud face à Angers. Vainqueurs 3 buts à 2, les Olympiens l'ont emporté grâce à un pénalty d'Arek Milik en toute fin de rencontre. Si l'attaquant marseillais s'est offert un triplé au stade Vélodrome, son coéquipier Florian Thauvin, lui, a disputé ses dernières minutes sous le maillot marseillais.

Lille brûle son joker, l'OM assure l'Europe… Le résumé de la soirée en Ligue 1

Après la rencontre, celui qui rejoindra les Tigres de Monterrey au terme de la saison, a justifié son choix. Non sans une certaine émotion. "C'est un choix qui a été difficile pour moi. J'ai eu l'opportunité de continuer à l'OM. Je vais en profiter pour remercier Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Ils m'ont fait une superbe proposition, un contrat de cinq ans, plus important que celui que j'avais actuellement", a expliqué l'international français, très reconnaissant.

L'article continue ci-dessous

"Le club méritait un joueur prêt à soulever des montagnes"

"Ils ont tout fait pour me conserver. Je leur dis un grand merci. Le club démarre un nouveau chapitre, avec une nouvelle ère, et il devait avoir un joueur concerné à 100%, prêt à relever ce défi. Or, il était temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre, de découvrir autre chose. Comme vous le savez, l'OM est un club fantastique, le plus beau club français. Mais c'est un club difficile, fatiguant, je pense que j'avais fait le tour", a ensuite déclaré Florian Thauvin, dont les rumeurs liées à son avenir ont été dures à gérer.

"Je ne voulais pas faire de mal à mon club si je n'étais pas prêt à 100%. Le club méritait un joueur prêt à soulever des montagnes pour aller chercher ses objectifs. J'espère qu'ils trouveront ce joueur", a aussi confié le gaucher. Mais pourquoi prendre la direction du Mexique pour autant ? Car le plaisir est une priorité pour lui.

"J'ai eu la possibilité de rester en Europe, avec de nombreuses convoitises. Le plus important pour moi est de prendre du plaisir. J'ai toujours été un amoureux de l'Amérique Latine, ce sont des passionnés de foot. Les Tigres illustrent ça. Dédé (Gignac) a eu un rôle important, il m'a appelé pour me parler du projet, j'ai ensuite échangé avec les dirigeants, j'ai tout de suite été emballé, convaincu. J'ai toujours vu Dédé prendre beaucoup de plaisir là-bas. On a vite avancé ensuite", a révélé Florian Thauvin. Un grand joueur de notre Ligue 1.