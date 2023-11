OM : Le gros tacle de Franck Haise à Pablo Longoria

Après la victoire de Lens contre Marseille dimanche, le coach lensois, Franck Haise s’attaque à Pablo Longoria.

Le RC Lens a pris le dessus sur l’Olympique de Marseille ce dimanche dans lors de la 12e journée de Ligue 1 (1-0). Loin d’être satisfait de cette victoire, obtenue dans les derniers instants, l’entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, s’en prend au président marseillais, Pablo Longoria et à sa politique sportive.

Franck Haise n’est pas fan des méthodes de Longoria

Franck Haise est admiratif du travail effectué par Gennaro Gattuso depuis son arrivée dans la cité phocéenne cette saison. Le technicien italien parvient à donner un nouveau visage à l’OM. « Je les ai regardés un peu sur leurs derniers matchs. Je pense qu’il y a un nouveau coach qui est arrivé y a pas si longtemps que ça, qui met des choses en place, des choses très intéressantes d’ailleurs », reconnaît l’entraîneur français. Par contre, Franck Haise n’est pas du tout d’accord avec la politique sportive du président marseillais, Pablo Longoria, qui ne permet pas à l’Olympique de Marseille d’être stable depuis quelques saisons. « Moi, j'ai la chance d’être dans le même club depuis presque 4 ans, et les choses se construisent généralement dans la durée. C’est pas souvent ce que les dirigeants ont en tête, mais ça, c’est un autre problème », déclare-t-il.

Haise est conscient du niveau de son équipe

Bien avant ses critiques envers Pablo Longoria, Franck Haise est revenu sur le niveau de son équipe, le RC Lens, victorieux contre Marseille, mais qui a encore des choses à corriger. « Nous sommes imparfaits, mais on donne beaucoup. Les joueurs ont eu la capacité, la qualité d'aller jusqu'au bout, de gagner ce match. Pour autant, on sait encore que l'on a beaucoup de choses à améliorer. Nous ne sommes pas Manchester City. On offre autre chose, avec beaucoup de coeur, beaucoup de bonnes choses, une vraie solidité », a expliqué l’entraîneur lensois.