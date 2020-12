OM - Le constat lucide de Jacques-Henri Eyraud avant le mercato

Le président de l'OM estime que la santé financière actuelle du football français ne permet pas d'aborder les prochains mercatos avec optimisme.

S'il remporte ses deux matches de retard, l' a l'occasion de frapper un grand coup pour débuter l'année 2021. Dépassés en Ligue des Champions, les Phocéens réalisent un exercice quasi parfait en et peuvent s'emparer de la tête du Championnat de . Inespéré il y a quelques mois.

Néanmoins, l'équilibre reste fragile à Marseille, et Jacques-Henri Eyraud, le président du club, le sait mieux que personne. À un peu plus d'une semaine du mercato hivernal, qui se tiendra du 2 janvier au 1er février prochains, le dirigeant s'est montré mesuré, le contexte financier actuel obligeant à la rigueur.

"Il faudra chercher des transactions intelligentes"

"On traverse la plus grande crise de l'histoire du foot et on continue à me demander si on va acheter des joueurs. C'est humain mais moi, je suis à la barre et je vois un monde qui s'écroule, a détaillé le boss marseillais à l'antenne. Il faudra être malin. Le mercato s'annonce difficile. On pense tous au marché anglais mais avec ce qui se passe (la crise du Covid-19), je pense qu'il y aura un impact extrêmement difficile", a expliqué le président de l'OM, sur France Bleu Provence.

Ainsi, quid de l'attaquant attendu de pied ferme par André Villas-Boas ? "L'attaquant tant attendu, ça fait quatre ans ou plus que j'attends ça. Ce n'est pas une question de moyens mais quand le monde s'écroule, on fait quoi ?", s'est interrogé Jacques-Henri Eyraud, qui entend faire preuve d'intelligence.

"Il faudra chercher des transactions intelligentes. Pour nos joueurs, on regardera si on a des offres. Mais il faut être réaliste par rapport à ce qu'est le marché avec le Covid", a enfin assuré le président marseillais. En d'autres mots, sauf belle opportunité, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de mouvements cet hiver.