OM : la réponse d'Igor Tudor aux supporters phocéens

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille est positif et pense avoir les armes pour conquérir le coeur des supporters marseillais.

Sifflé lors du premier match face au Stade de Reims, Igor Tudor a répondu aux supporters marseillais avec une victoire. Entre temps, les Phocéens, qui avaient grandement déçu lors de la préparation, ont fait match nul à Brest. Des risques existent donc pour le technicien croate qu'il subisse le même sort lors de la réception de Nantes ce samedi soir.

"Si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, très bien"

En conférence de presse, Igor Tudor a minimisé l'impact des sifflets à son encontre et a même préféré se montrer positif en rappelant que le résultat est ce qui compte le plus à ses yeux : "On joue pour les supporters. Les sifflets du premier match nous ont porté chance. Si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, très bien. L'important est que les joueurs ne soient pas sifflés".

Mercato : L'OM fixe le prix pour vendre Arkadiusz Milik

"C'était une préparation courte, plutôt normale de mon point de vue. On a travaillé, pas plus ou pas moins que d’autres équipes. Je ne pense pas que c'était si épuisant que ça, mais c'était une préparation courte où on n'a pas fait autant de travail que j'aurais voulu. Beaucoup de joueurs sont arrivés au compte-goutte, pour certains ça a été juste une demi-préparation", a ajouté le Croate.

"Il n'y a pas de numéro 1, 2 ou 3 en attaque"

Interrogé sur le cas Milik, Igor Tudor a expliqué son animation offensive qui va varier en fonction des adversaires : "Cela dépend un peu du match qu'on doit affronter, on a un attaquant devant et deux joueurs polyvalent en fonction de l'adversaire. Il y a des choses à améliorer, des joueurs sont arrivés tard et on a des choses à travailler mais je suis content de l'effectif que j'ai, avec des profils très différents, mais l'objectif est qu'ils marquent des buts et fassent es passes décisives."

OM : Laure Boulleau pas convaincue par le recrutement d'Alexis Sanchez

Pour l'entraîneur de l'OM, il n'y a pas une réelle hiérarchie au poste de numéro neuf : "C'est vrai que Suarez est arrivé tard, Sanchez est arrivé trois jours avant le match, Arkadiusz Milik a eu des problèmes au début de la saison, Payet et Bakambu peuvent jouer aux trois postes... Il n'y a pas de numéro 1, 2 ou 3, ca dépend vraiment match après match".

"C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs avec 6 ou 7 joueurs pour seulement 3 postes, mais ce sera vraiment décidé à chaque match. C'est sûr que Alexis c'est un champion, il a vraiment envie de bien faire, il est pas là pour s'amuser, il apporte beaucoup de sérieux. je suis très content qu'il soit là, ca influence positivement l'équipe", a conclu Igor Tudor.