OM : La réaction étonnante de Labrune à la crise marseillaise

Ancien patron de l’OM, Vincent Labrune a réagi à la crise qui secoue son club de cœur. L’ex dirigeant marseillais s’est montré très clair.

Alors que la crise autour de l’Olympique de Marseille a atteint une proportion insoupçonnable cette semaine, Vincent Labrune a fait une sortie remarquable. L’ancien dirigeant Phocéen espère du mieux pour son ancien club.

Labrune soutien Longoria

Au terme d’une semaine très agitée, Pablo Longoria, le président de l’Olympique de Marseille qui s’est mis en retrait après avoir subi des menaces de morts de la part de certains supporters, a décidé de poursuivre sa mission à l’OM. « Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’OM » a confié Longoria aux journalistes vendredi à l’occasion d’une conférence de presse « Je serai à Paris Dimanche pour le choc de la 6éme journée de Ligue 1 face au PSG. « a-t-il ajouté.

Le dirigeant de 37 ans a par la suite indiqué qu’il porterait plainte contre certains représentants de supporters à propos des menaces de morts dont il a fait l’objet. Contrairement à certaines légendes du club, à l’instar de Jean-Pierre Papin et de Basile Boli qui sont restés muets depuis le début de la crise dans la cité Phocéenne, Vincent Labrune s’est fendu d’une déclaration qui ne souffre d’aucune ambigüité. L’actuel président de la Ligue Professionnelle de Football (LFP) a simplement apporté son soutien à Longoria.

Il doit y avoir une ‘paix des braves

« J'espère que le bon sens et la raison l'emporteront. Il doit y avoir une ‘paix des braves' autour de l’OM et de l’institution. Pablo doit évidemment rester en poste et, pour être sincère, j’ai plutôt l’impression que ça ne se passe pas trop mal depuis qu’il est à Marseille, et y compris avec les groupes de supporters. Et je sais de quoi je parle ! On a besoin de lui et il doit poursuivre le travail accompli. Ce serait vraiment dommage de tout gâcher maintenant. » a-t-il affirmé sur RMC Sport. C’est dans ce contexte que Marseille se déplace au Parc des Princes ce soir pour défier le PSG.

Un classique compliqué

Après une semaine très mouvementée, l’Olympique de Marseille se déplace ce dimanche au Parc des Princes pour affronter le PSG. Le club du Vieux Port qui traverse une crise inédite depuis quelques jours espère créer la sensation sous les ordres de Jacques Abardonado qui va diriger son premier match de Ligue 1 avec Marseille.

Le technicien français qui assume l’intérim depuis la démission de Marcelino aura à cœur de redonner du sourire au peuple marseillais qui a vécu des moments agités ces derniers jours.