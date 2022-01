OM : La Pologne s'inquiète du temps de jeu de Milik

A Marseille, Arkadiusz Milik n'est plus en odeur de sainteté. L'attaquant polonais, surnommé « Arek» dans son pays, n'a inscrit qu'un seul but en onze apparitions cette saison en Ligue 1 et est de moins en moins titulaire.

Pis, avec l'arrivée de Cédric Bakambu au mercato d'hiver, Milik se voit relégué encore un peu plus loin dans la hiérarchie des attaquants olympiens.

Et cette situation inquiète beaucoup la Pologne comme l'a confié Marek Jozwiak, ancien attaquant de Guingamp et aujourd'hui consultant pour Canal+ Sport Pologne, à nos confrères de La Provence : « En Pologne, on s'inquiète de ses problèmes de temps de jeu car on est tourné vers les barrages qualificatifs pour la coupe du monde. On aura besoin de lui. Si la situation dure, Milik pourrait être peu utile pour l'équipe nationale. »

La Pologne doit en effet affronter la Russie le 24 mars prochain à Moscou en demi-finale des barrages, puis, en cas de qualification, le vainqueur du match Suède-Tchéquie en finale le 29 mars.

Pour Jozwiak, tous les éléments sont contre Milik à l'heure actuelle : « Le match contre Lens a montré que Jorge Sampaoli a perdu patience envers lui et son attitude ; l'équipe présente maintenant un autre style de jeu, un autre schéma tactique qui ne prend pas en compte un attaquant tel qu'Arek, ce qui était impossible il y a quelques mois. L'entrée en jeu de Bakambu montre à Arek que sa position au sein de l'équipe s'est affaiblie. […] Il y a un manque d'alchimie entre Arek et le reste de l'équipe, ce qui est très visible sur le terrain, comme durant le match contre Lille. »

L'article continue ci-dessous

Jozwiak, qui a recueilli les impressions de Milik après Lens-OM, témoigne de la frustration de l'attaquant olympien qui a peur de perdre sa place en sélection : « durant l'interview qu'il nous a donnée à la fin du match, Milik a montré combien il est frustré par cette situation. L'entrée de Bakambu, avec son profil différent et son but, prouve qu'Arek a un sérieux concurrent qui pourrait l'empêcher d'être titulaire et créer des problèmes pour sa place au sein de l'équipe nationale. »