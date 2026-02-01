OM : La grosse mise au point de Longoria sur De Zerbi

Cette annonce fait suite à l'élimination du club en phase de groupes de la Ligue des Champions, à la différence de buts, et à la volonté supposée de De Zerbi de quitter le sud de la France.

L'OM a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des Champions après un but incroyable de la tête dans les dernières minutes du match, inscrit par le gardien de Benfica, Anatoliy Trubin, face au Real Madrid. Ce but tardif a permis à Benfica de dépasser Marseille et de décrocher la dernière place qualificative pour les barrages, où ils affronteront le Real Madrid.

Après la rencontre, de nombreuses rumeurs ont circulé concernant la démission de l'entraîneur marseillais. Son contrat au Stade Vélodrome court jusqu'à l'été 2027, mais suite à cette élimination décevante, des bruits de couloir laissaient entendre que le club souhaitait se séparer du talentueux Italien.

La confusion autour de l'avenir de De Zerbi s'est accentuée lorsqu'il a été suggéré que l'ancien entraîneur de Brighton était prêt à quitter le club de son propre chef. L'équipe occupe actuellement la troisième place du championnat de France, mais est distancée par le RC Lens, leader, et le Paris Saint-Germain, champion de France.

Pourtant, plusieurs jours après ces premières informations, De Zerbi est toujours en poste et le président du club a expliqué aux médias ce qui s'est passé, ou non.

S'exprimant sur BeIN Sports, le président du club a insisté : « Il faut tourner la page sur toute cette agitation, toute cette mise en scène. Depuis cette lourde défaite, les émotions d'après-match sont encore vives. Le sentiment de déception est toujours présent. Il y a aussi l'aspect managérial. Perdre 3-0 contre Bruges en Ligue des Champions est une défaite importante. C'est inacceptable. Un président se doit de rester sérieux. Je n'ai jamais affirmé que l'objectif était de se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Ce n'est pas un signe d'ambition, c'est la réalité. Ces 30 dernières années, l'OM ne s'est qualifié pour la Ligue des Champions deux saisons de suite qu'une seule fois. À aucun moment il n'a été question du départ de l'entraîneur. Il y a eu une analyse calme et professionnelle entre Medhi (Benatia), l'entraîneur (Roberto De Zerbi) et moi-même. »