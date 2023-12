OM, la déclaration surprenante de Gattuso sur Harit

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a analysé la prestation d’Amine Harit après la victoire contre Clermont, dimanche.

L’OM a remporté une quatrième victoire d’affilée en Ligue face à Clermont, dimanche. Lors de cette rencontre comptant pour la 16e journée de Ligue 1, les Phocéens ont montré deux différents visages lors de chaque mi-temps. Alors qu’on attendait ses nouvelles réprimandes sur l’équipe, le coach olympien, Gennaro Gattuso, a plutôt salué la prestation de ses joueurs et en particulier, celle d’Amine Harit.

Gattuso s’incline devant la prestation d’Amine Harit

Buteur pour la première fois avec l’Olympique de Marseille après plus d’un, Amine Harit s’est montré à son avantage lors du match contre Clermont. L’international marocain a même été crédité du titre d’homme du match après sa prestation convaincante face aux Auvergnats. En conférence de presse d’après-match, Gennaro Gattuso s’est montré dithyrambique envers l’ancien joueur du FC Nantes. « Il a enfin marqué ! Tant mieux ! Amine a la possibilité de marquer, il a d’énormes qualités. Ce soir, c’était l’homme en plus, celui qui nous a apporté de la supériorité numérique grâce à ses dribbles, sa capacité exceptionnelle à éliminer l’adversaire. À l’image de l’équipe, son rythme a baissé après la pause, mais on ne peut pas lui en tenir rigueur. Il a fait un match d’une très grande qualité », a déclaré Gattuso.

L’OM, souverain à domicile

Même si l’équipe a baissé en intensité en seconde période en présentant une pâle copie, l’OM peut se réjouir d’un fait d’arme particulier. En effet, la victoire contre Clermont représente le 11e match d’affilée que l’Olympique de Marseille n’a pas perdu à domicile (8 victoires, 3 nuls). Outre cela, le but de Jim Allevinah était également le deuxième encaissé par l’OM à domicile. Avant lui, seul Junya Ito (Stade de Reims) avait réussi à faire trembler les filets de Pau Lopez à l’Orange Vélodrome.