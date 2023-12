Marseille – Clermont : L’OM s’impose dans la douleur (2-1)

L’OM était aux prises avec Clermont dimanche pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Score final, 2-1.

L’Olympique de Marseille recevait Clermont dimanche dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Désireux de se rapprocher du podium, l’OM n’a pas laissé passer la chance de battre la lanterne rouge même si le match a été compliqué pour les Phocéens.

L’OM et Clermont font jeu égal

Le match a débuté avec beaucoup d’intensité des deux côtés. Une perte de balle de Mbemba dès l’entame offrait déjà une occasion de but aux Clermontois, qu’ils n’ont pas pu fructifier (3e). Sonné, l’OM a déclenché un pressing haut sur la défense des Auvergnats et Aubameyang est même passé près de surprendre le gardien, Mory Diaw (5e). Les Phocéens insistaient et se procuraient d’autres occasions mais Aubameyang par deux fois (17e, 22e) manquaient le cadre pendant que Amine Harit, lui, butait sur Mory Diaw (24e).

Marseille plus réaliste

Frustré pendant les 20 premières minutes, l’OM a fini par avoir gain de cause. C’est Michael Murillo qui lançait enfin les hostilités d’une reprise de volée suite une offrande d’Aubameyang (1-0, 25e). Les Phocéens ont ensuite mis le pied sur le ballon et se procuraient d’autres occasions sans grande réussite. Cela s’est illustré avec la tête d’Iliman Ndiaye qui a heurté le poteau de Diaw après un centre de Renan Lodi (41e). Mais Clermont ne sera pas sauvé par sur l’occasion suivante. Une fois encore, c’est Iliman Ndiaye qui envoyait une frappe sur le gardien auvergnat, détourné par ce dernier mais Amine Harit suivait derrière pour propulser le ballon au fond des filets (2-0, 42e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires, juste après le break des Marseillais.

L’OM a failli sombrer en deuxième mi-temps

En deuxième partie, l’intensité n’était plus la même côté marseillais. Clermont en ont profité pour monter en puissance. Les Auvergnats s’installaient à leur tour dans la moitié de terrain phocéenne. Pau Lopez a sauvé une balle de but sur une frappe de Cham à la 57e mais le gardien espagnol n’a pu rien faire sur le coup de tête de Jim Allevinah sur le corner qui a suivi (2-1, 58e). Acculés, les Phocéens se renfermaient dans leur camp et subissait les assauts infructueux de Clermont. Malgré leur insistance, les Clermontois ne sont pas parvenus à égaliser. L’OM (26pts) reste 6e au classement mais se rapproche du podium. Clermont (18e, 11pts) de son côté, confirme son dernier rang.