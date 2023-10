OM : L’ultime rêve de Djibril Cissé

Alors que Marseille est toujours sujet à des rumeurs de rachat par l’Arabie Saoudite, Djibril Cissé rêve grand pour cet éventuel projet.

L'Olympique de Marseille, est en proie à des rumeurs de rachat par l'Arabie saoudite, une possibilité qui se dessine de plus en plus nettement. Les rumeurs prennent de l'ampleur, et Frank Mc Court, propriétaire actuel du club, serait plus enclin que jamais à céder le flambeau en cas d'une offre alléchante.

L' ambitieux projet de L'Arabie saoudite

L'Arabie saoudite, quant à elle, montre un intérêt manifeste pour acquérir le club phocéen et le propulser vers de nouveaux sommets. Des émissaires saoudiens auraient même entamé des discussions avec la direction de l'OM, déclenchant une série d'enthousiasmes parmi les supporters.

Parmi les projets ambitieux que les Saoudiens envisagent de mettre en place, le nom de Zinedine Zidane émerge comme une étoile incontournable. Les Saoudiens nourrissent l'ambition de recruter l'ancienne légende du football français pour prendre les rênes de l'équipe. Cependant, le temps presse, car Zidane est également courtisé par d'autres géants du football européen tels que la Juventus et le Real Madrid. Si le rachat par l'Arabie saoudite se concrétise, le rêve de voir Zidane revenir à l'OM pourrait devenir réalité, à la grande joie des fans du club.

L'article continue ci-dessous

Djibril Cissé rêve de Zidane à l’OM

Djibril Cissé, ancien attaquant emblématique de l'OM, a partagé son point de vue sur cette perspective. « Zizou n'a jamais caché qu'il pourrait arriver en cas de projet ambitieux. Il pourrait étudier le cas. Si les Saoudiens arrivent, pourquoi pas ? Zidane à tes côtés, c'est obligatoirement une bonne chose. Zidane, c'est champion du monde, c'est respect. Il va forcément t'apporter une sérénité et du calme dans le club. Il va t'ouvrir des portes incroyables. C'est plus facile de signer des joueurs avec Zidane. C'est vital pour Marseille d'avoir de la vie dans le stade. Faudra composer avec et s'entendre. Ce qui fait venir les Saoudiens, c'est l'ambiance et l'amour. Si tu viens pour enlever ça, achète un autre club », a déclaré Cissé, dans un échange avec Team Football.

Ces propos de l'ancien joueur illustrent l'enthousiasme qui règne autour de la possibilité de voir Zidane diriger l'OM. L'entraîneur français est reconnu pour son palmarès impressionnant notamment ses 3 ligues des champions remportés avec le Real Madrid. Sa capacité à motiver les joueurs. Sa présence serait certainement un atout majeur pour le club marseillais.