OM : L’incroyable révélation autour du départ de Guendouzi

Au terme de plusieurs tractations, Matteo Guendouzi a quitté Marseille cet été pour rejoindre la Lazio de Rome.

L'aventure de Mattéo Guendouzi à Marseille a duré 2 ans. Poussé vers la sortie les dirigeants marseillais, l'international français n'avait qu'une seule chose en tête, rejoindre la Lazio de Rome.

Guendouzi indésirable

Cadre du vestiaire marseillais ces dernières années, Guendouzi était mis sur la liste des départs dans les dernières heures du mercato estival. Après l'élimination de Marseille dans les préliminaires de la Ligue des Champions, l'ancien joueur d'Arsenal était devenu la cible des supporters et des médias. En effet, Guendouzi a commis un penalty et raté son tir au but dans ce match retour des préliminaires contre Panathinaikos.

Alors que Marseille espérait toucher une manne financière en cas de qualification pour la phase de poule, cette élimination constitue un manque à gagner pour le club phocéen qui se devrait de vendre pour équilibrer ses dépenses. Et le bouc émissaire a été tout trouvé, Guendouzi. Le milieu de terrain de 27 ans a été suppléé pour prendre la porte. Ce dernier ne voulait signer nulle part ailleurs qu'à la Lazio de Rome.

Guendouzi voulait la Lazio

Mattéo Guendouzi était motivé à l'idée de rejoindre le club dirigé par Maurizio Sarri. C'est ce qui ressort des révélations du nouveau directeur sportif du club romain, Angelo Fabiani.

Le dirigeant est revenu sur les coulisses de l’arrivée de Guendouzi « Mattéo Guendouzi a fait l’objet de négociations longues et difficiles, il fallait se mettre d’accord sur de nombreux éléments. Cependant, il ne voulait que la Lazio, il était à l’aéroport avec sa valise pendant plusieurs jours avant de venir ici et il a refusé plusieurs offres », a-t-il lancé comme le souligne Le Phocéen.

L’opération de son transfert a coûté 17 millions d’euros à la Lazio de Rome.