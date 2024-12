OM : L'incroyable confidence d'un coéquipier sur Mason Greenwood

Le gardien de but de Marseille Geronimo Rulli a affirmé que l'ancienne Mason Greenwood avait « le tir le plus impressionnant » chez les Phocéens.

Greenwood a quitté Manchester United pour rejoindre l'équipe de Ligue 1 de Marseille cet été après avoir été mis à l'écart par les Red Devils en 2023 en raison de ses « problèmes hors du terrain ». L'Anglais a connu un début de vie impressionnant sous la direction de Roberto De Zerbi, et le gardien marseillais Rulli a affirmé que Greenwood avait le meilleur tir du club à l'entraînement.

S'adressant à RMC Sport, Rulli a déclaré : « Qui a le meilleur tir ? Le meilleur tir, je ne sais pas. Mais le plus impressionnant est celui de Mason [Greenwood], sans aucun doute. J'adore son jeu, il est différent, c'est le genre de joueur qui se fait de plus en plus rare dans le football d'aujourd'hui. Nous devons être heureux et ravis de l'avoir parmi nous.

Il a ajouté : « D'ailleurs, tous les jours avant un match, nous nous entraînons aux tirs au but. C'est bon... Je garde un bon niveau et un bon taux de réussite [rires] ! L'autre fois, je me suis testé contre Mason, Leonardo [Balerdi], Valentin [Rongier], Elye [Wahi], Jonathan [Rowe]... J'ai fait quelques arrêts."

Greenwood a fait un bon début de saison à Marseille et a aidé les Phocéens à prendre la tête du classement de Ligue 1, mais ce niveau n'a pas continué tout au long de la saison. Néanmoins, Greenwood a marqué neuf buts et délivré deux passes décisives en 13 confrontations en Ligue 1 jusqu'à présent cette saison, et pourrait mener le club vers une place dans le top 2 alors que le Paris Saint-Germain est peut-être déjà trop loin avec les géants français en tête du championnat avec sept points d'avance.

L'Anglais a marqué contre l'AS Monaco le week-end dernier et il cherchera à poursuivre sa série de buts lorsque Marseille affrontera Saint-Etienne le dimanche 8 décembre.