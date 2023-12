OM : L'avis tranché de Wilder sur un possible retour de Ndiaye à Sheffield

L’entraineur de Sheffield United, Chris Wilder a réagi à un éventuel retour de l’attaquant de l’OM, Iliman Ndiaye.

Depuis son arrivée à l’OM cet été, Iliman Ndiaye peine à donner satisfaction. Le Sénégalais affiche de maigres statistiques (1 but, 3 passes décisives en 23 matchs, TCC). Les performances décevantes de Ndiaye ont obligé l’OM à penser à la possibilité de le céder dès cet hiver. Ainsi, l’éventualité d’un retour du joueur à Sheffield a été évoqué. Une nouvelle à laquelle son ancien entraineur chez les Blades a répondu.

Iliman Ndiaye et l’OM, le divorce est consommé

Iliman Ndiaye n’entre plus dans les plans de Gennaro Gattuso et de l’OM. Titulaire lors des débuts de l’entraineur italien sur le banc du club, l’international sénégalais est devenu progressivement un deuxième choix. Le profil du joueur ne correspond pas d’ailleurs au nouveau système (3-5-2) du champion du monde 2006. Face à cette situation, l’OM a décidé de ne pas brader Ndiaye en cas d’offre intéressante cet hiver. Si les médias évoquaient un intérêt d’Everton pour le joueur, un retour dans son ancien club de Sheffield United serait également possible.

Chris Wilder évasif sur un éventuel retour de Ndiaye

Face à la rumeur d’un possible retour d’Iliman Ndiaye à Sheffield, l’entraineur des Blades est sorti du silence. Interrogé à ce sujet, Chris Wilder a préféré louer les qualités du Sénégalais et est resté évasif sur un éventuel intérêt du club pour Iliman Ndiaye. « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons », a déclaré Chris Wilder.