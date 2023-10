OM : L’avis tranché de Stéphane Guy sur Gattuso

Si Gennaro Gattuso est déjà adulé par le public marseillais pour ses débuts, certains observateurs ne veulent pas s’enflammer.

Pour ses débuts sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso a perdu de justesse à Monaco (3-2) en Ligue 1, a fait match nul contre Brighton (2-2) en Ligue Europa. Avant la trêve internationale, l’italien a connu sa première victoire contre le Havre (3-0). Cette victoire remarquable suscite l’admiration des fans qui sont enthousiastes pour la suite. Au-delà du résultat, c'est l'évolution dans le jeu qui a séduit les supporters. L'OM a retrouvé une équipe plus offensive, capable de maîtriser la possession de balle et de ravir son public.

La prudence de Stephane Guy

Cependant, il est important de garder à l'esprit que la véritable épreuve reste à venir pour Gattuso et son équipe.

Les prochains matchs contre Nice en Ligue 1 et l'AEK Athènes en Europa League seront cruciaux pour confirmer les premières impressions positives. Stéphane Guy, journaliste de RMC, reste prudent quant à l'engouement naissant autour de l'ancien entraîneur de Naples et de l'AC Milan. « J’ai été très surpris de l’enthousiasme général après la victoire contre Le Havre. Quel exploit, l’OM a battu Le Havre à domicile. Je rappelle que le très réputé Marcelino a battu Reims et Brest, deux équipes plus calibrées que Le Havre. Il n’y a pas grand-chose de neuf pour l’instant, l’heure de vérité va venir. Gattuso je lui souhaite le meilleur, il a eu deux semaines pour travailler, un match très compliqué attend Marseille ce week-end à Nice. L’OM est une équipe qui est calibrée top 3, elle a le budget, les salaires et les joueurs pour cet objectif » a commenté Stéphane Guy dans l’After Foot avant de conclure.

L'article continue ci-dessous

« On attend une énorme montée en puissance entre cette reprise en octobre et la trêve hivernale. Il faut que l’OM mette les bouchées doubles. Je n’ai pas encore d’avis sur Gattuso, je ne sais pas d’où sort la hype avec lui » a précisé& l’ancien journaliste de Canal +.