OM : L’aveu fracassant de Gattuso sur ses joueurs

48 heures après la victoire lors de l’Olympico, l’entraineur de l’OM, Gattuso, a fait une étonnante révélation sur ses joueurs.

Après un début de saison poussif, l’Olympique de Marseille semble renaître de ses cendres ces dernières journées. Les Phocéens sont sur une série de trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues cette saison. Cependant, Gennaro Gattuso n’est pas encore satisfait des prestations de son équipe.

Gattuso en veut toujours plus

L’Olympique de Marseille a eu du mal à remporter des matchs cette saison, notamment à l’extérieur. Loin du Vélodrome, les Phocéens se font souvent rattraper dans les derniers instants alors qu’ils tenaient la victoire. Le contenu présenté par l’OM à l’extérieur laisse également à désirer et ça, Gattuso en est conscient. « C'est une question que vous me posez souvent. Il n'y a pas d'explication. On prend des buts en fin de match. On joue bien à domicile, on joue moins bien à l'extérieur. Il y a eu de la qualité contre Nice, Monaco, Lens... Il faut savoir souffrir un peu plus. Ce n'est pas suffisant ce qu'on a fait jusqu'ici. C'est une question de mentalité. On doit faire plus. Si on pense que les adversaires vont nous dérouler le tapis rouge... Les adversaires sont prêts à chaque fois. Il faut vraiment faire plus. On ne doit pas avoir la sensation d'être une équipe "malade" à l'extérieur », a lancé l’entraineur olympien en conférence de presse, vendredi.

Gattuso indexe encore la mentalité des Marseillais

Les difficultés à l’extérieur se sont faits remarquées notamment lors du nul contre Strasbourg où Gattuso avait fustigé la mentalité de ses joueurs. Un état d’esprit que le technicien s’est réjoui de retrouver contre Lyon, mercredi. Et pour que l’équipe continue sur cette lancée, Gattuso qui admet ne pas bien connaitre son équipe, estime que cela dépend de lui et de ses exigences. « Bonne question. Ça fait partie de nos discours. A nous de changer de mentalité. Je ne suis jamais tranquille. Je ne connais pas encore suffisamment mon équipe. Il faut faire attention. On ne peut pas sous-estimer Lorient. La question tombe parfaitement. Si on pense qu'après avoir gagné trois matchs, on a déjà résolu nos problèmes, je ne suis pas tranquille. A moi d'être encore plus exigeant pour éviter une rechute. Il faut faire attention, respecter les consignes, tout faire à 100%. Sinon on peut avoir des problèmes », ajoute Rino Gattuso.