OM : l'avertissement de Di Meco !

Eric Di Meco a livré son sentiment sur l'intersaison à venir pour l'Olympique de Marseille.

Alors que l'avenir d'Igor Tudor à Marseille semble s'écrire en pointillés, plusieurs observateurs du club phocéen expriment leur inquiétude pour les prochaines semaines. Eric Di Meco en fait partie. L'ancien défenseur du club souhaiterait absolument voir Tudor poursuivre sa mission. Il ne comprend pas non plus les critiques dont le Croate a pu faire l'objet.

Di Meco défend Tudor





"Il y a la Ligue des Champions ? Le match contre Annecy ? Mais le match gagné contre le PSG où tu les éclates pour une fois, il ne compte pas ?, a-t-il lâché. Le plaisir que les supporters ont pris, ce n'est pas du plaisir ? Si on m'explique qu'il n'y a que le résultat qui compte et pas le plaisir que prennent les gens, on ne peut pas se plaindre que personne ne regarde le championnat, parce que le football, ça reste un spectacle, un jeu. Le bilan d'Igor Tudor tu le feras au mois d'août parce que s'il parvient à qualifier l'OM en Ligue des Champions, tu l'as atteint ton objectif et c'est pour ça que j'aimerais qu'Igor Tudor reste", a conclu Di Meco, sur RMC, où il officie en qualité de consultant.