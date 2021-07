OM - Kamara, Caleta-Car, Radonjic… 35 jours pour trois ventes

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM doit également dégraisser. Mais, pour l’instant, aucun candidat au départ n’a fait ses valises.

On ne peut plus actif dans le sens des arrivées, avec déjà huit joueurs recrutés depuis le début de l’été, l’Olympique de Marseille a encore faim. Pol Lirola, Daniel Wass, Amine Adli ou encore Jérémie Boga… tant de noms qui font rêver les supporters, et sans douté sué Frank McCourt, le propriétaire du club, car les pistes sont toutes onéreuses. Avant de les concrétiser, faudra-t-il passer par des ventes ?

Pas forcément. Adepte des montages financiers et des transferts payables en plusieurs fois, Pablo Longoria semble par exemple sur le point de boucler le dossier Lirola pour environ 12 M€, alors qu’aucun candidat au départ n’a fait ses valises à l’heure actuelle. D’ailleurs, qui sont-ils ? Boubacar Kamara, le plus emblématique, Duje Caleta-Car, le plus difficile, et Nemanja Radonjic, le plus imminent.

Radonjic, retour à Berlin ?

Prêté au Hertha Berlin en janvier dernier avec une option d’achat estimée à 12,5 M€, le Serbe n’a pas été conservé à l’issue de sa pige. Mais il a séduit. Et les deux clubs se trouvent actuellement en négociations pour faire baisser la note. De son côté, l’ailier souhaite justement retourner en Allemagne, et son départ définitif pourrait permettre à Longoria de recruter un nouvel ailier : Adli ou Boga ?

Kamara, Longoria met la pression

"Personne n'est au-dessus de l'institution. La position de l'OM avec tous les joueurs, c'est qu'on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison", a déclaré le président. Traduction : Kamara devra prolonger cet été, ou partir. Problème : rares sont les prétendants après la saison contrastée du Minot, d’autant plus que l’OM attend entre 20 et 25 M€. Deux candidats sont sur les rangs : Milan et Monaco.

Caleta-Car, le plus difficile

Le transfert le plus difficile à réaliser, pourquoi ? Parce que Caleta-Car a eu beaucoup de mal, en Ligue des Champions puis à l’Euro, et ses performances ont refroidi les potentiels acheteurs. Cela n’empêche pas l’OM de le proposer à de nombreux clubs de PL. Touchés par la crise, ces derniers ne répondent pas favorablement pour l’instant. Mais un "panic buy" de fin de mercato n’est pas à exclure.