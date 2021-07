Benedetto, Kamara, Lirola, Wass : Longoria fait le point sur le mercato

Le président de l'OM a fait le point sur le mercato de l'OM.

L'OM a attaqué la semaine avec les présentations officielles de Cengiz Ünder et de Luan Peres. Le président du club phocéen, Pablo Longoria, était bien évidemment présent et en a profité pour faire le point sur les dossiers chauds du mercato de l'OM.

Le dossier Benedetto

« Sur les attaquants, le mercato est toujours ouvert, le temps des opérations ne dépend pas que de nous, mais aussi des autres clubs, du joueur. Benedetto est sous contrat avec nous, c'est vrai qu'il y a des clubs intéressés, c'est public, mais il faut prendre le temps de négocier avec les autres clubs. »

Le dossier Kamara

« Avoir un joueur en fin de contrat (juin 2022, n.d.l.r.), ce n'est pas plaisant, surtout quand le joueur en question vient de votre centre de formation. Je n'aime pas avoir un joueur en fin de contrat dans mon effectif, c'est une réalité. Personne n'est au-dessus de l'institution. La position de l'OM avec tous les joueurs, c'est qu'on ne veut pas les avoir en fin de contrat à la fin de la saison. »

Le dossier Lirola

« Les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content. »

Le dossier Wass

« On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles. Wass n'a plus qu'un an de contrat, Valence a essayé de le prolonger, il faut agir en respectant tout le monde, surtout envers un club que je connais bien. Attendons et voyons les possibilités. »

Des départs à venir ?

« Tous les clubs sont dans la nécessité de vendre des joueurs aujourd'hui. C'est le plus facile pour équilibrer les comptes. Nous sommes toujours ouverts. Il y aura des ventes pour tous les clubs, le marché commence à s'activer. Mais les joueurs de l'OM valent cher, les potentiels acheteurs doivent savoir que nous n'avons aucune obligation. »