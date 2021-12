OM : Jorge Sampaoli dresse un premier bilan de son aventure phocéenne

L'Olympique de Marseille en a fait du chemin depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur son banc de touche. Moribond en mars dernier, l'OM est désormais dauphin du PSG en championnat et semble très bien parti pour atteindre son objectif, à savoir terminer sur le podium en fin de saison. Tout n'est pas encore tout beau, tout rose, certes, avec notamment l'élimination en Ligue Europa, mais l'OM progresse et cela satisfait Jorge Sampaoli. Avant le match de Coupe de France contre Canet, en conférence de presse, l'Argentin a dressé un bilan de son aventure à l'OM.

OFFICIEL : l'OM prolonge l'aventure avec Puma

"Pour nous, le bilan est surtout et toujours fait sur l'évolution de l'équipe dans un championnat difficile avec un tournoi européen très intense pour nous. Même si on ne s'est pas qualifié. On a vu un apprentissage, c'est positif. Le groupe est jeune et inculque notre idée, c'est positif pour nous. Au-delà des résultats, parfois qui ont été injuste, défaite ou victoire, le plus important c'est de développer cette idée collectivement et la consolider dans le temps, on y arrive et c'est important. C'est un groupe jeune et neuf. Depuis qu'on est en France, on apprend beaucoup et on essaye de consolider cette idée qu'on essaye de mettre en place", a avancé l'entraîneur de l'OM.

"Un titre n'est pas une nécessité"

Jorge Sampaoli veut briller en Coupe de France et aimerait faire plaisir aux supporters avec un titre : "C'est une coupe importante pour le club. Ça fait longtemps que le club ne l'a pas gagnée (1989), on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est aussi une compétition qui va nous donner plus de possibilités que le championnat peut-être. Un turnover ? Ça dépend parce nous avons un match mercredi, ça va nous donner la possibilité d'utiliser plusieurs joueurs mais c'est aussi très important de gagner ce match de dicmanche parce que c'est une compétition où il y a des surprises parce que des équipes la minimise. On veut être sûrs de voir quels joueurs sont prêts pour affronter des équipes très différentes de celles du championnat."

OM : Mamadou Niang sous le charme de Bamba Dieng

"Un titre ? Basiquement, ce n'est pas une nécessité, c'est celle des supporters. Je suis ici pour travailler de manière honnête et coller à l'identité du club. Je ne crois pas que nous avons besoin d'un titre personnellement mais le club et les supporters en ont besoin. Nous qui sommes de passage aimerions avoir cette possibilité. Ce n'est pas une promesse mais c'est un désir pour la ville. Ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est un désir qui tourne autour du club", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

Sampaoli veut parler français rapidement

L'article continue ci-dessous

Jorge Sampaoli a réagi aux nouvelles règles en vigueur en tribunes en cas d'incidents : "Nous devons nous conformer aux règles des gens qui gèrent le football. On doit aussi être proches de Payet, un joueur qui apporte beaucoup de joie à la Ligue 1. S'il est touché (moralement), ça me préoccupe personnellement. Je ne peux pas juger ce qui ne peut pas être modifié. Les décisions sont prises par des gens compétents. Normalement, les joueurs et les staffs devraient répondre en commun contre ce type de choses. Aucun joueur, ni entraîneur de Lyon n'est venu voir Payet dans le vestiaire. Nous sommes rivaux mais avant tout des collègues de travail. Nous devrions faire bloc tous ensemble et peut-être à l'avenir modifier les choses avec unité. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de solution".

Enfin, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a indiqué qu'il était sur la bonne voie concernant la maîtrise du français : "C'est mon désir. Je travaille une heure par jour pour pouvoir parler la langue. Je ne pensais que j'allais être aussi motivé. J'essaierai de le faire avec vous dans peu de temps. Je comprends de mieux en mieux le français et j'espère très vite débattre de football avec vous en français."