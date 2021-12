OM : Mamadou Niang sous le charme de Bamba Dieng

Bamba Dieng est l'une des révélations cette saison du côté de l'OM, lui qui a une nouvelle fois débloqué les choses le week-end dernier sur la pelouse de Strasbourg (0-2).

L'attaquant sénégalais séduit même d'anciennes gloires du club, à l'image de Mamadou Niang : "J’aime bien ce joueur et son style de jeu. Il est pétri de qualités. Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser", a-t-il confié dans les colonnes de La Provence.

"Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller."

"L'OM est à sa place"

L'ancien buteur de Strasbourg et de l'OM s'est pourtant refusé au jeu des comparaisons, laissant à chacun son propre parcours.

"Nos jeux n’ont pas de similitudes. Mamadou Niang, c’est Mamadou Niang. Bamba Dieng, c’est Bamba Dieng", a-t-il affirmé.

"Il faut arrêter de faire des comparaisons, souvent ça met trop de pression sur les épaules d’un joueur. Il a ses propres qualités, il les utilise très bien pour le moment. J’espère que ça va continuer comme ça."

Enfin, Niang s'est exprimé sur le niveau actuel de l'OM dirigé par Jorge Sampaoli, actuellement dauphin du PSG en Ligue 1.

"C’est une équipe très agréable à regarder jouer. Elle gagnerait à être plus régulière, a-t-il assuré. Son jeu demande une importante débauche d’énergie.

"Ce n’est pas tout le temps évident. Même si elle a perdu des matchs qui étaient peut-être à sa portée, elle reste en bonne position en championnat, avec un match en retard. L’OM est à sa place."