OM - Jorge Sampaoli : "Ça prendra du temps"

L'entraîneur de l'OM était satisfait de la victoire face au DFCO et entendait faire preuve de patience par rapport au contenu proposé par ses joueurs.

Battu par l'OGC Nice (3-0) avant la trêve internationale, l'Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du succès, dimanche soir. Face à un DFCO presque condamné à la descente en Ligue 2, le club phocéen s'est imposé sans forcer au stade Vélodrome grâce à des buts inscrits par ses défenseurs centraux, Paul Lirola et Alvaro Gonzalez (2-0).



Si les trois points ont été assurés, la performance marseillaise n'a pas été des plus séduisantes, qui plus est face à la lanterne rouge du championnat de France. Preuve en est, les deux buts ont été marqués sur phases arrêtées. En conférence de presse d'après match, l'entraîneur Jorge Sampaoli voyait donc des axes d'amélioration.

"On a travaillé un autre système, ce soir (dimanche). On a eu le contrôle du jeu pendant de longues minutes, malheureusement on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions claires en deuxième mi-temps. Ça prendra du temps pour arriver à trouver une efficacité. Le résultat aurait pu être meilleur, encore", a-t-il estimé en conférence de presse.

"Il faut être capable d'avoir plus de volume en attaque"

"Quand on est face à une équipe avec une défense regroupée, il faut prendre des positions au milieu pour les faire bouger, il faut de la patience, chercher des espaces. Si on attaque direct, c'est compliqué. On a eu un gros volume de passes dans le camp adverse, il faut travailler ce type de schéma parce qu'on affrontera d'autres équipes qui jouent de cette façon", a ensuite ajouté l'Argentin, dont l'équipe n'a pas été en mesure de servir son attaquant Arkadiusz Milik dans de bonnes conditions face aux Dijonnais.

"Avec une ligne de cinq défenseurs en face, on a décidé de jouer avec deux attaquants assez haut et séparés, Dimitri Payet à gauche et Florian Thauvin à droite. On a essayé de jouer beaucoup sur les côtés, avec des centres de Lirola et de Thauvin mais on n'a pas réussi à trouver Milik. Mais Arkadiusz a joué trois matches avec sa sélection, il a beaucoup voyagé. C'est un joueur important, on attend beaucoup de lui, mais il faut davantage de connexions entre les joueurs", a ainsi analysé l'ancien coach du FC Séville.

Enfin, Jorge Sampaoli s'est confié sur les objectifs marseillais en cette fin de saison. "On doit progresser comme équipe. L'objectif, c'est de gagner et pour cela on doit mieux jouer. Il faut être capable d'avoir plus de volume en attaque, de mieux jouer et à partir de là on pourra avoir des objectifs au classement. Je veux mettre en place une philosophie de jeu pour être à la hauteur de l'histoire de ce club", a répondu l'entraîneur de l'OM face aux médias présents. Marseille est sixième de Ligue 1 avec 48 points au compteur.