OM : Jérôme Rothen tresse des lauriers à Gennaro Gattuso

L’Olympique de Marseille semble retrouver une nouvelle dynamique depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso. Et cela ne laisse pas indifférent Jérôme Rothen.

Dimanche dernier, l'Olympique de Marseille a surclassé Le Havre AC 3-0 à l’occasion de la 8éme journée de Ligue 1. Cette victoire tant attendue est la première depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso en tant qu'entraîneur. Sur le plateau de l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC, Jérôme Rothen a partagé ses observations sur l’influence notable des joueurs phocéens depuis l'arrivée de l'entraîneur italien.

Une attitude qui séduit

« Dans l'attitude des joueurs, on sent plus de sourires, on sent des joueurs investis et transcendés par l'attitude et la personnalité de Gattuso. Ce sont des signes qui ne trompent pas, ça se voit, » a déclaré Rothen. Les supporters de l'OM, qui avaient vu leur équipe souffrir de deux défaites consécutives, ont enfin pu retrouver le sourire. Le charisme de Gattuso semble avoir eu un effet positif immédiat sur le moral des joueurs.

L'arrivée de Gattuso a apporté un vent de fraîcheur au sein du club. Comme le souligne Rothen, chaque nouvel entraîneur injecte une dose d'enthousiasme dans l'équipe, en particulier lorsque les choses ne vont pas bien.

L'article continue ci-dessous

Une dynamique enclenchée

L'ancien international italien apporte une nouvelle dynamique à la formation Olympienne. « On sent une équipe plus tournée vers l'avant, qui prend plus de risques, » a expliqué Rothen. Cette approche audacieuse est évidente dans leur performance contre Le Havre AC, où l'OM a montré une attitude offensive et a su capitaliser sur les opportunités de marquer.

Cependant, il y a aussi des ajustements à faire. Rothen a évoqué la nécessité pour certains joueurs de s'adapter à la philosophie de jeu de Gattuso, notamment en ce qui concerne le pressing à la perte de la balle, le maintien d'une ligne défensive haute et une plus grande implication dans les courses. Cela montre que le processus d'adaptation est en cours, mais que les joueurs sont prêts à relever le défi.

Le caractère de Gattuso semble également séduire les Marseillais. « Je pense que sa personnalité rejoint ce que les Marseillais aiment, » a affirmé Rothen.