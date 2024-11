OM : "Je le défonce", Adil Rami défie l'ancien président Jacques-Henri Eyraud

Adil Rami en rajoute une couche sur sa relation tendue avec l’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud.

Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, Adil Rami n’avait pas entretenu une bonne relation avec l’ex-président du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud. Profitant d’une nouvelle sortie médiatique, l’ancien international défenseur central français (36 capes, 01 but) allume une fois encore l’ancien dirigeant.

Rami défie Eyraud en MMA

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2017 et 2019, Adil Rami n’avait pas connu que de bons moments. L’ancien de Lille a été licencié par Jacques-Henri Eyraud, alors président de l’OM, pour faute grave. Jusque-là, le champion du monde 2018 n’a pas encore digéré son départ. « Eyraud, c’est l’homme que je déteste le plus dans le monde du football. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football », rappelait Adil Rami en 2022 dans les colonnes de L’Equipe.

Invité de la promotion de la nouvelle série Netflix de Franck Gastambide « La Cage », l’ancien défenseur de l’AC Milan a répondu à une question et en a rajouté une couche sur sa relation avec son ancien président à l’OM. « Qui aimeriez-vous affronter dans une cage MMA ? », a-t-on demandé à Adil Rami. « Jacques-Henri Eyraud, je le défonce. Parce que je ne l’aime pas, tout simplement », a répondu le Français. La hache de guerre est loin d’être enterrée.