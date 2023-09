OM : Incroyable, Rothen s’en prend à un joueur

Très moyen depuis le début de la saison, ce marseillais n'est pas à l'abri des critiques. Jérôme Rothen en rajoute une couche.

Auteur d'une saison honorable l'année dernière, Valentin Rongier traverse des vents contraires en ce début de saison à l'image de sa formation. Le capitaine marseillais n'est pas épargné par les critiques.

Rothen détruit Rongier

À Marseille, l'atmosphère reste toujours tendue après les récents événements. Le parquet a décidé d'ouvrir une enquête suite aux intimidations et menaces de morts dont a été victime Pablo Longoria. Comme sur le plan administratif, la formation Phocéenne n'est pas au moins de sa forme sur le plan sportif. En témoigne la lourde défaite (4-0) concédée contre le PSG dimanche au Parc des Princes. Cette défaite a mis à nu les faiblesses que traîne Marseille depuis le début de la saison. Après cette débâcle, les observateurs cherchent les coupables. Pour Jérôme Rothen, Valentin Rongier en est un.

Dans son style caractéristique, Jérôme Rothen a secoué le capitaine marseillais à qui il reproche énormément de choses. « Le constat est terrible pour lui : s’il n’était pas capitaine, je ne le blâmerais pas, il serait juste dans l'effectif. Mais quand tu es capitaine, tu te dois d’être le chef d’orchestre sur le terrain, tu dois rameuter tes troupes. Pour donner des leçons, il faut déjà être exemplaire et être au-dessus de la mêlée. Le problème, il ne l’est jamais. » a lâché l'animateur dans son émission du jour sur RMC Sport.

Par ailleurs, l’ancien joueur du PSG envoie un conseille au milieu de terrain Olympien.

Fais un peu de moins de muscu

« Moi j'ai un conseil à lui donner : fais un peu moins de muscu et plus de ballon, plus de jeu avec la planche, travaille ta vision du jeu et ta technique parce que là à ce niveau-là, tu es dépassé » a ajouté Rothen.