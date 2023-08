OM : Iliman Ndiaye fixé sur sa blessure

L’OM communique sur la blessure de sa nouvelle recrue, Iliman Ndiaye, après la défaite (1-2) contre le Bayer Leverkusen.

Officiellement olympien cette semaine, Iliman Ndiaye a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs marseillaises. Marseille a perdu son dernier match amical de préparation au Vélodrome. Mais l’international sénégalais a été contraint de céder sa place en raison d’une blessure.

Plus de peur que de mal pour Ndiaye

Il était titulaire d’entrée face au Bayer Leverkusen aux côtés de son compatriote Ismaïla Sarr et Aubameyang en attaque dans ce match amical (défaite 2-1), Iliman Ndiaye en a profité pour montrer capacité. Mais le Sénégalais a dû céder sa place peu avant l’heure de jeu sur blessure. A la 58e minute de jeu, Iliman Ndiaye voit sa course brusquement stoppée par une douleur au mollet. Sur cette action, le Sénégalais se fait par Vitinha, qui prend sa place. Quelques minutes plus tard, Soglo s’effondre de la même manière et se fait remplacer par Renan Lodi. Mais si l’inquiétude a pris place après les deux sorties inattendues, les supporters peuvent retenir leur souffle. Puisque Marcelino, l’entraîneur de l’OM, rassure.

« Ce sont seulement des crampes. Aucune blessure. C’est très important pour nous », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse après la défaite de Marseille. « Je suis très satisfait de l’attitude des joueurs, de leur niveau d’adaptation progressif. La réalité, c’est que ça fait peu de temps qu’on est tous ensemble, des joueurs arrivent petit à petit. On a vu ce soir des choses qu’on a pu travailler. Ce qui est moins bien, c’est d’encaisser deux buts évitables. Le Panathinaïkos ? On doit être prêt. On est très enthousiaste à l’idée de jouer la Ligue des champions. On sera compétitifs. On est prêt à disputer cette rencontre. On est encore loin de notre meilleur niveau, mais on est suffisamment prêt », ajoute Marcelino.

L'article continue ci-dessous

A en croire les déclarations du technicien espagnol, Iliman Ndiaye devrait jouer avec Marseille lors du match du troisième tour préliminaire de Ligue des champions de l’UEFA le 9 prochain contre Panathinaikos.