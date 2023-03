OM : Igor Tudor fulmine contre l'arbitrage !

Après le match nul de l'Olympique de Marseille contre Strasbourg, le technicien croate était très énervé envers le corps arbitral.

L'Olympique de Marseille peut s'en vouloir. Devant au tableau d'affichage à cinq minutes de la fin, l'OM s'est effondré encaissant deux buts en moins de deux minutes. Réduit à dix depuis la demi-heure de jeu, Marseille a finalement craqué dans les derniers instants de la partie. En conférence de presse, Igor Tudor a défendu son coaching et a violemment attaqué l'arbitrage.

"Ce qui est décisif, c'est le carton rouge"

"Est-ce que je regrette mes changements ? Non, pour moi ils étaient logiques par rapport au jeu de plus en plus long de nos adversaires dans les dernières minutes. Et les deux buts concédés sont quand même arrivés de cette manière-là... C'est vraiment dommage car à 2-0, on pensait avoir obtenu la victoire. C'est une grande déception pour tout le monde. Mes joueurs étaient déçus et tristes dans le vestiaire, mais, il faut prendre ce point et regarder vers l'avant", a débuté Igor Tudor avant d'exploser.

"Pour moi, ce qui fait la différence sur ce match, ça a été le carton rouge qui n’était pas à donner. L’arbitre s’est trompé et je pense que c’est l’élément le plus marquant ce soir. Moi en tant que joueur je connais la différence entre poussé et touché, il a été seulement touché et il est tombé. L’arbitre n’a pas su faire la différence. Sur les deux dernières rencontres on a été touché par cette injustice", a fulminé le Croate.

"En France, la VAR doit se réveiller"

"La VAR est très utile, elle donne plus de justice dans le foot. Elle rend les arbitres plus tranquilles et meilleurs, ils le disent eux-mêmes. Mais le travail à la VAR doit être mieux fait. Des enfants auraient vu le contact entre Theate et Sanchez. Les erreurs commises à la VAR doivent être à zéro. S’ils ne voient pas celle-là, ils doivent se réveiller. En France, il faut se réveiller", a ajouté l'entraîneur de l'OM.

On ne peut pas faire une analyse vraiment profonde à ce sujet à chaud. C'est sûr que cela a été très difficile contre Strasbourg qui dégage une force physique impressionnante. Cela a été compliqué dans les duels".

Igor Tudor a refusé de tirer des conclusions hâtives sur le manque d'occasions de l'OM lors des derniers matches : "

"C'est normal que les équipes adverses étudient notre système et se préparent pour jouer le mieux possible contre nous. Entre les clubs du haut de classement et les équipes du bas, c'est de plus en plus dur, tout le monde se bat pour arracher des points. C'est aussi ce qui est très intéressant et ce sera à nous de nous améliorer encore pour remporter les prochains matches...", a conclu l'entraîneur de l'OM.