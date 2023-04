OM : Igor Tudor a-t-il eu raison de tacler la Ligue 1 ?

Après le match nul de l’OM à Lorient (0-0) dimanche, Igor Tudor a tacle la Ligue après l’avoir encensée. Une erreur de communication ?

"Je ne suis pas content du résultat, mais je ne peux rien dire aux joueurs. On a joué avec intensité, on s’est bien préparé, on a mis sur le terrain ce qu’on avait travaillé. (…) Lorient ne voulait pas jouer, ils sont restés en défense et ont joué en contre-attaque, c’est un match typique du foot français."

Tudor s’en prend à Lorient

Igor Tudor a très peu apprécié le match nul de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Lorient (0-0) dimanche. Ou plutôt, il a très peu apprécié le match réalisé par l’adversaire, et il ne s’est pas gêné pour tacler la Ligue 1 quelques jours après l’avoir encensée dans L’Équipe.

Une erreur de communication ? Oui, répond la majorité des observateurs. Tout d’abord car Lorient n’a pas vraiment donné l’impression de vouloir fermer, mais plutôt de limiter la casse en raison de trop nombreuses absences. Et surtout : Marseille n’a rien montré, et peut s’en vouloir qu’à lui-même.

Usé, Tudor ?

Un avis partagé par Daniel Riolo. «Les propos de Tudor hier soir laissent perplexe. La frustration lui fait perdre en lucidité… Par ailleurs Lorient n’est pas l’équipe à qui on va reprocher de bétonner… Bref fatigué Tudor… Usé ? Vaut mieux pas pour l’OM car saison encore longue», a estimé l’éditorialiste.