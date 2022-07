OM : Gerson et Tudor, ça a vraiment chauffé

Le ton est monté à l’entraînement entre l’entraîneur Igor Tudor et Gerson, qui a failli quitter le stage de l’OM en Angleterre.

Oui, le ton est monté entre Gerson et son entraîneur. La Provence a révélé l’embrouille jeudi : Igor Tudor a recadré le Brésilien lors d’une séance d’entraînement à huis clos, celui-ci n’a pas apprécié, et les deux hommes se sont disputés. Dans l’après-midi, le milieu de terrain a fini par réagir.

"Tous ensemble, pensons au bien de l’OM. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison. Et ensemble, on ira chercher les victoires. Allons ensemble à la recherche de réalisations", a écrit l’ancien de Flamengo sur son compte Twitter. Une manière comme une autre de confirmer, tout en calmant les choses.

Gerson a failli quitter le stage !

Et pourtant, Gerson a réellement mal vécu cet épisode. Selon L’Équipe, il a même eu l’intention de quitter le stage de l’OM en Angleterre après cette embrouille avec son coach ! Raisonné et convaincu par plusieurs membres du staff, il a finalement changé d’avis après avoir fait ses valises.

La direction a ensuite assis les deux hommes autour d’une table, et la tension est vite redescendue. "C’était une embrouille, un moment d'agacement, d'énervement, dû à un problème de discipline. Le genre d'incident qui est très commun sur un terrain. D'ailleurs, la preuve que ce n'était pas grand-chose : Gerson a joué mercredi", a réagi l’OM dans le quotidien sportif.

Le père de Gerson dédramatise

Le père et agent du joueur, Marcao, a également tenu à dédramatiser. "Il y a eu un désaccord, une sorte de malentendu entre Gerson et le coach, mais ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas gonfler cette histoire ou en faire une polémique. Ce sont des choses du football, rien de plus. Ils apprennent à se connaître", a-t-il indiqué depuis Marseille, où il avait rendez-vous ce vendredi avec le président Pablo Longoria.