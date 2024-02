OM, Gattuso plaide coupable après la défaite à Brest

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, s’est exprimé après la défaite de son équipe contre Brest, dimanche.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec le Stade Brestois dimanche soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Après 6 matchs sans victoire, l’OM enchaîne une 7e rencontre sans succès en s’inclinant face aux Bretons. Une défaite décevante pour Gennaro Gattuso qui a plaidé coupable auprès des supporters en fin de match.

Gattuso assume ses responsabilités

En supériorité numérique pendant une demi-heure, l’OM n’aura jamais réussi à trouver la solution face à Brest. Pire, le club phocéen concède un but dans les dernières minutes et laisse encore échapper des points. Un revers qui s’ajoute à la mauvaise série de Marseille depuis plusieurs journées. Habitué à critiquer l’état d’esprit de ses joueurs, Gennaro Gattuso porte l’entière responsabilité de cette défaite en Bretagne.

« Mes sentiments ? La première chose que je veux dire c’est que j’ai besoin de m’excuser. Auprès des supporters et du club. On a touché le fond. Et quand on touche le fond, il faut assumer les responsabilités. Ils sont les miennes et il n’y a rien d’autre à dire. Pas besoin de parler de l’arbitre », lance le technicien italien au micro de Prime Video.

L’OM menacé au classement

L’une des surprises de la compo de Gattuso ce soir, c’est la non titularisation de Pierre Emerick Aubameyang. Un choix qui a sûrement pesé dans le match puisque le Gabonais est le Marseillais à se montrer dangereux après son entrée en jeu. Interrogé à ce sujet, Gattuso répond qu’il voulait ménager l’ancien joueur du Barça. « Aubameyang n’a pas encore récupéré de jeudi. On a besoin de le laisser se reposer et ne pas prendre de risque », poursuit le coach de l’OM.

La défaite en Bretagne éloigne Marseille des places européennes. Mais en plus de ça, le club phocéen doit regarder dans son rétroviseur désormais au risque de dégringoler totalement au classement. « Le classement se complique. Maintenant, il faut qu’on regarde derrière. Ne plus trop parler de l’Europe. Il faut s’attacher à prendre les points nécessaires pour être tranquilles. Il faut se concentrer sur le travail et ne pas trop parler. Ce soir, la défaite est méritée. L’équipe est en difficulté. Dépité par cette situation ? Moi, je suis déçu de moi-même », conclut Gattuso.