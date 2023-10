OM : Gattuso peste contre l’arbitrage après la défaite à Nice

L’Olympique de Marseille a subi une nouvelle défaite ce samedi contre l’OGC Nice (1-0). Une défaite qui fait mal à Gennaro Gattuso.

En déplacement ce samedi à Nice, les hommes de Gennaro Gattuso ont été battus sur le fil (1-0) après le match, Gennaro Gattuso, l’entraîneur Olympien a critiqué avec véhémence l’arbitrage

Gattuso persifle contre l’arbitrage

L’Olympique de Marseille n’a pas connu la meilleure des préparations avant son 3éme match de la phase de poule de la Ligue Europa contre l’AEK Athènes. Face à l’OGC Nice ce samedi pour la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale, le club Phocéen a été surpris par une équipe niçoise ultra réaliste. Cette 3éme défaite de la saison, la seconde de l’ère Gattuso fait très mal au coach transalpin qui pointe du doigt les errements de l’arbitrage. Réagissant après le match, l’entraîneur marseillais est revenu sur les conditions dans lesquelles sont équipe à encaisser le seul but du match.

« Pourquoi le changement n’a pas pu être effectué avant le but pris ? Il faudrait demander au 4e arbitre. Je me suis fâché. Le quatrième arbitre a dit non. Pour des protège tibias sûrement ». a d’abord lancé le technicien italien évoquant l’expulsion de Balerdi.

L'article continue ci-dessous

c’est dommage le résultat

Par ailleurs, le coach Phocéen a souligné l’inefficacité de son équipe.

« Oui, c’est dommage le résultat. Mais pour gagner des matches il faut marquer des buts. Globalement, c’était une bonne performance. La faute n’est pas à attribuer à Balerdi, mais c’est à nous tous. C’était un match intéressant mais il faut revoir les détails. On a eu le contrôle, on a eu des occasions et je suis content du jeu. On méritait mieux. On va travailler et on va récupérer. On a eu la bonne attitude, notamment à dix. Il faut continuer à essayer » a-t-il conclu.